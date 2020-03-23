Музей Хайнаня после спада эпидемии вновь откроет двери для посетителей

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Музей провинции Хайнань приступит к работе 24 марта. Как сообщила администрация, такое решение было принято на фоне спада эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа пневмонии.

Сотрудники музея будут строго соблюдать противоэпидемиологические меры. Для осмотра экспозиции посетителям необходимо будет предъявить удостоверение личности, зарегистрироваться, а также пройти температурный контроль.

В то же время администрация примет меры для того, чтобы избежать массового скопления людей. Ежедневно музей сможет принимать не более 2 тыс. посетителей, при этом число людей, единовременно осматривающих экспозицию, не должно превышать 800 человек. Кроме того, администрация потребовала уведомлять о визите туристических групп по меньшей мере за одни сутки.

Музей провинции Хайнань был открыт в 2008 году, он расположен в городе Хайкоу. Площадь экспозиции составляет около 12 тыс. кв. м, что делает его крупнейшим музеем региона.

20 марта восстановил свою работу Тропический парк дикой природы и Ботанический сад провинции Хайнань. Там также ведены ограничения на количество туристов: оно не должно превышать 50% от максимальной пропускной способности.

Распространение коронавируса на Хайнане фактически прекратилось: в уездах и городах провинции уже месяц как нет новых случаев заболевания пневмонией. В регионе насчитывается только один инфицированный, который проходит профилактическое лечение. Провинция уже восстановила регулярное движение транспорта, работу многих компаний и туристических достопримечательностей. Несмотря на стабильную ситуацию, власти региона сохраняют усиленные меры контроля: в Китае с каждым днем увеличивается число заразившихся, прибывающих из-за границы.