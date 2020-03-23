Андрей Кончаловский планирует снять документальный фильм "Карантин по-русски"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский планирует снять документальный фильм о ситуации в стране под рабочим названием "Карантин по-русски", для которого он просит жителей России записать видеоролики с ответами на его вопросы, сообщает пресс-служба режиссера.

"Друзья, мир меняется прямо на наших глазах. Уверен, потребуется время, чтобы осознать все то, что сейчас происходит. Но было бы непростительной ошибкой не попытаться зафиксировать эти изменения.

Я задумал документальный фильм-исследование, пока я назвал его для себя "Карантин по-русски". И я прошу вас стать моими соавторами", - рассказал режиссер, чьи слова привели в пресс-службе.

Он предложил жителям страны записать небольшие видеоролики с ответами на несколько вопросов, которые он постепенно будет выкладывать, и разместить их в соцсетях. В первых фрагментах Кончаловский просит зрителей порассуждать о том, чем карантин в России отличается от карантина в других странах, или рассказать, какую "самую безумную покупку" они совершили в текущий период.

"А потом из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени", - отметил Кончаловский.