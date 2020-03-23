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Умер артист цирка Константин Васильев

Ему было 87 лет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Советский и российский клоун, акробат, народный артист России Константин Васильев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте "Росгосцирка".

"Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался Константин Васильев. Весь коллектив "Росгосцирка" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича. Светлая память об этом замечательном человеке и прекрасном артисте навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Вместе с матерью и сестрой пережил Ленинградскую блокаду. После Великой Отечественной войны учился в ремесленном училище и занимался во Дворце пионеров акробатикой. Окончил клоунские курсы и с 1962 года стал выступать в цирке уже в качестве клоуна. Работал с цирковыми артистами Н. Шадриным, И. Капитановым, Э. Середой, К. Мусиным, О. Поповым, А. Николаевым, В. Мозелем.

В 1966 году известный иллюзионист Игорь Кио предложил Васильеву поучаствовать в его программе с Анатолием Векшиным - дуэт выступал в течение четверти века. Их лучшие интермедии: "Самолет", "Сценка у колодца", "Свистки", "Часы".

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