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Пушкинский музей собрал свои интернет-проекты на единой платформе

Музей также предлагает поучаствовать во флешмобе #СкучаюпоПушкинскому - поделиться своими историями о Пушкинском в социальных сетях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запустил флешмоб #СкучаюпоПушкинскому и объединил все свои интернет-проекты, включая онлайн-лекции и видеоэкскурсии, в новой онлайн-программе #НаединесПушкинским. Об этом сообщает пресс-служба музея в понедельник.

Сейчас музей, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыт для посетителей до 10 апреля (срок может быть продлен) в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

"ГМИИ им. А. С. Пушкина запускает онлайн-программу #НаединесПушкинским, в которой объединит все свои интернет-проекты и представит новые форматы взаимодействия с аудиторией в период, пока музей закрыт для публики", - говорится в сообщении. Музей предлагает поучаствовать во флешмобе #СкучаюпоПушкинскому - поделиться своими историями о Пушкинском в социальных сетях. Эти рассказы музей опубликует в своих аккаунтах.

В продолжение направления "Пушкинский XXI" музей также открывает проект "100 способов прожить минуту". "История художественной медитации" соберет размышления специалистов о произведениях из коллекции музея, а также о художниках и искусствоведах прошлого, размышлявших о работе со временем. Главные темы этого раздела - замедление темпа жизни, созерцание, уединение", - пояснили в музее.

Для раздела "Медиакарантин" современные художники, писатели и философы создадут видео, подкасты, визуальные схемы и гиды, в которых научат пользователей собственным методам приручения времени и медитации. Среди участников - группа MASBEDO, Ив Суссман, Юрий Анкарани, Давид Клербо и другие.

Открытый музей

В понедельник вечером состоится онлайн-вернисаж выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Он пройдет в рамках проекта "Открытый музей", запущенного телеканалом "Культура". Подготовлено несколько коротких фильмов об экспозиции новой выставки, каждый из которых расскажет о каком-либо ее экспонате или разделе. Первые две серии выйдут в эфир 23 и 24 марта в 20:05 мск.

Специально для комитета по туризму города Москвы музей подготовил цикл из восьми экскурсий по основной экспозиции, посвященных отдельным экспонатам или залам. Видеозаписи будут размещены на странице проекта #Москвастобой. Также запланированы многосерийные экскурсии по выставкам "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина".

Переходит и в онлайн-формат "Пушкинский.Youth" - участники проведут онлайн-марафоны, флешмобы и семинары в аккаунтах музея в социальных сетях. Ежегодная акция "Я покажу тебе музей" состоится в виртуальном формате 5 апреля. "А 18 и 26 апреля в прямом эфире состоится вторая молодежная конференция направления Пушкинский.Youth "Точка бифуркации", - добавили в пресс-службе.

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