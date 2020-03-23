Франция приняла приглашение стать страной-гостем Санкт-Петербургского культурного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Франция примет участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который намечен на 12-14 ноября, в официальном статусе страны-гостя. Как сообщила пресс-служба Росконгресса, Министерство культуры Франции приняло приглашение Минкультуры РФ.

"Почетный статус Франции на Санкт-Петербургском международном культурном форуме станет наглядным символом богатых и крепких дружественных связей, объединяющих наши страны. Это мероприятие также совпадет по времени с презентацией двух крупных выставок в Париже: "Коллекция братьев Морозовых" в Фонде Луи Вюиттон и "Илья Репин" в Пти Пале. Вместе с "Русскими сезонами" это событие превратит осень 2020 года в знаковый момент для российско-французского сотрудничества в сфере культуры", - привели в пресс-службе ответ министра культуры Франции Франка Ристера.

Как отметили в пресс-службе, статус страны-гостя "подчеркивает уже сложившиеся дружественные и партнерские связи стран, является показателем динамичного развития таких отношений, акцентирует важность предыдущего, текущего и дальнейшего сотрудничества для обеих сторон". Страны-гости формируют собственную программу культурных и дискуссионных мероприятий с участием деятелей культуры, экспертов, творческих коллективов и исполнителей.

В форуме 2019 года в статусе страны-гостя участвовала Китайская Народная Республика.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия.