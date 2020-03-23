Пушкинский музей открыл выставку рисунков "От Дюрера до Матисса" в прямом эфире

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Открытие выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" состоялось в понедельник вечером в эфире телеканала "Россия-Культура". Музей впервые показывает настолько масштабную выставку рисунков, среди которых работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Винсент ван Гог, Пабло Пикассо, Анри Матисс и многих других.

Сейчас Пушкинский музей, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыт для посетителей до 10 апреля (срок может быть продлен) в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

"У нас очень важное событие - мы открываем выставку, которая называется "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" <…> Мы с вами находимся в пустом музее - за стенами бушуют новые инфекции, бушует экономический кризис, но музей остается неизменным", - сказала директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Онлайн-вернисаж выставки прошел в рамках проекта телеканала "Открытый музей". Ранее в понедельник в пресс-службе также рассказали о запуске программы #НаединесПушкинским, которая объединила интернет-проекты музея - от видеоэкскурсий и лекций до флешмобов и семинаров. На открытии в понедельник Лошак отметила, что в экспозиции представлены рисунки, которые очень редко можно увидеть на выставках. Графика требует особых условий хранения и экспонирования. Так, ради сохранности рисунков их нельзя экспонировать больше трех месяцев.

"Показать все вместе, такое количество работ (а их тут около 200), абсолютно фантастических по своему качеству рисунков из нашей коллекции - это просто невероятный подарок. И нам самим, потому что, делая эту выставку, мы наслаждались. И, безусловно, всем тем людям, ради которых мы работаем, то есть вам", - отметила Лошак.

Впервые в истории

"Коллекция рисунков Пушкинского музея, насчитывающая около 27 тыс. листов, - это одно из самых значительных собраний такого рода в России. Оно охватывает пять веков европейского рисунка, основные национальные европейские школы. Все предшествующие выставки освещали нашу коллекцию рисунков с той или иной стороны, но такого представительного и многогранного показа прежде не было", - отметил куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея Виталий Мишин.

Экспозиция организована по хронологическому принципу, выставку открывают графические работы художников ранней немецкой школы, среди которых представлены листы Дюрера и итальянских авторов Ренессанса, маньеризма и барокко. Второй раздел посвящен произведениям, созданным в XVII веке в Голландии, Фландрии и Франции, третий - искусству рисунка XVIII века во Франции и Италии. Далее представлены самые разные явления истории рисунка XIX века в Германии, Франции и России - от романтизма до импрессионизма и символизма.

"Внутри периодов границы национальных школ в основном соблюдаются, но кое-где мы обозначаем моменты соприкосновения между ними и точки их пересечения, опираемся на работы самых выдающихся мастеров", - добавил Мишин. На выставке представлены работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Никола Пуссен, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал.

Так, в экспозицию вошли работы "Танцующие и музицирующие путти с античным трофеем" Дюрера, "Кентавр, покоренный Амуром" Рубенса, "Композиция Е" Кандинского, "Дети на лужайке" Малевича, "Дружба (II)" и "Три женщины. Эскиз картины" Пикассо и множество других шедевров. Символом выставки стал "Портрет молодой девушки" ван Гога - он украшает и афишу на фасаде музея, и страницы Пушкинского в социальных сетях, но теперь на лице девушки - медицинская маска.

"Лист ван Гога - единственный в российских музейных собраниях, поэтому к нему всегда приковано особенно пристальное внимание. Это рисунок связан с картиной "Мусме" из Национальной галереи в Вашингтоне", - отметил Мишин.

Диалог с искусством в самоизоляции

По словам заместителя директора музея по научной работе Ильи Доронченкова, рисунок требует иного восприятия, другой оптики, чем живопись. "В этой самоизоляции мы должны выстраивать с искусством какой-то новый диалог. И рисунок, восприятие которого предполагает не большую дистанцию, а вытянутую руку в лучшем случае, который обладает своими особенностями, не скрывает художественные техники, наоборот, показывает и заставляет нас любоваться этими средствами вне зависимости от того, что изображено, рисунок как раз и может стать таким собеседником для нас сейчас", - сказал он.

"И с помощью канала "Культура" мы сделаем все, чтобы вы могли эту выставку посмотреть и выстроить свой личный диалог с шедеврами искусства с XV по XX век", - добавил Доронченков. Во вторник в 20:05 мск он проведет для зрителей телеканала онлайн-экскурсию по выставке.