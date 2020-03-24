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"Роскино" попросит финансовую поддержку для участия производителей РФ в мировых кинорынках

По словам главы "Роскино", возможность экспорта контента сейчас критически важна для российских производителей.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Роскино" попросит у профильных ведомств финансовой поддержки для участия российских производителей и дистрибьюторов контента в Marche du Film и других кинорынках, которые могут быть проведены в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, рассказала ТАСС глава компании Евгения Маркова.

Ранее Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщил о сокращении количества международных выставок, форумов и деловых миссий, запланированных на 2020 год, из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, из календаря исключили ежегодный Каннский кинорынок Marche du Film.

"Сейчас прорабатываются разные варианты проведения Marche du Film - кинорынка, который проходит вместе с Каннским кинофестивалем, обсуждается вариант проведения его в онлайн-формате. Но для России и российских экспортеров крайне важно быть представленными на этом рынке в этом году - независимо от того, в каком формате он будет проходить. Мы от лица отрасли будем просить финансовой поддержки у соответствующих ведомств", - сказала Маркова. Речь, в частности, идет о РЭЦ и других ведомствах.

По словам главы "Роскино", возможность экспорта контента сейчас критически важна для российских производителей. "Из-за курсовых разниц продажи за рубеж становятся ключевым источником дохода и могут помочь компаниям хоть как-то смягчить колоссальные потери на внутреннем рынке", - пояснила она.

Маркова отметила, что Европейская ассоциация продюсеров ранее выступила с планом поддержки отрасли, включающим в себя выплату компенсаций, выдачу беспроцентных ссуд кинокомпаниям, гарантии страховым компаниям, поддержку в продвижении и маркетинге в государственных медиа и другие меры. "Роскино", пояснила собеседница агентства, также планирует обсуждать необходимые меры поддержки с отечественными производителями и дистрибьюторами контента. Ситуацию, сложившуюся в мировом кинопроизводстве на фоне пандемии коронавируса, Маркова назвала драматической, поскольку студии оказались в сложном положении из-за переносов релизов.

"Уже понятно, что кинотеатральный прокат не сможет компенсировать потери. Единственными каналами для дистрибуции контента становятся онлайн-платформы и ТВ. В этом заинтересованы миллионы людей, оказавшиеся в вынужденной изоляции дома", - заключила Маркова.

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Россия
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