В Рязани открыли Международный Есенинский кластер в формате Youtube-канала

РЯЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Международный культурно-образовательный кластер, объединивший учреждения, носящие имя Сергея Есенина и связанные с его наследием научные и творческие коллективы по всему миру, заработал в формате Youtube-канала. Об этом ТАСС сообщила координатор проекта, руководитель Есенинского научного центра Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова.

"Youtube-канал стал основной площадкой есенинского кластера. Ресурс будет постоянно пополняться, видеоматериалами и презентациями участников объединения, кроме того, нас поддерживают видные ученые-русисты, есениноведы, которые готовы делиться научными изысканиями. Они также будут представлены на платформе. Несмотря на то, что в период противостояния новому коронавирусу мы не смогли презентовать проект в очном формате, в интернете он доступен всем желающим", - сказала она.

Кластер создан по инициативе Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина для объединения усилий учреждений, носящих имя великого русского поэта по изучению и популяризации его наследия. Его открытие вошло в план мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Есенина. Как сообщалось ранее, участники объединения будут проводить музыкальные и поэтические фестивали, вебинары и видеомосты, лекции.

На сегодня Международный Есенинский культурно-образовательный кластер объединил около 30 участников, включая 20 музеев, таких, как Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново, Московский государственный музей С. А. Есенина, Мемориальный дом-музей С. А. Есенина в Мардакяне (Азербайджан), Государственный литературный музей в Ташкенте (Узбекистан). Также участниками кластера стали несколько вузов в странах СНГ, Есенинские центры по всему миру, включая центры Чанчуньского университета (Китай), Донецкого национального университета (Донецкая народная республика), Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (Луганская народная республика) и Международное Есенинское общество "Радуница".

Создание кластера приурочено к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, которое отмечается в 2020 году. На канале представлены видеозаписи и фотопрезентации, рассказывающие о деятельности учреждений, носящих имя Сергея Есенина и связанных с его творчеством.

Очная презентация проекта была отменена в связи с принятыми мерами по борьбе с распространением нового коронавируса.

Сергей Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константиново, расположенном на правом берегу Оки в 43 км от Рязани, здесь же он провел детские и юношеские годы. В 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в Константиново и памятных мест в Спас-Клепиках был основан Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.