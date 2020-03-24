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Авторские короткометражные мультфильмы покажут в ходе онлайн-марафона "Союзмульткарантин"

Показы будут проходить ежедневно в течение марта и апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Короткометражные фильмы-победители российских и международных кинофестивалей покажут в рамках онлайн-марафона "Союзмульткарантин", показы будут проходить ежедневно в течение марта и апреля, сообщила во вторник пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Киностудия "Союзмультфильм" запустила на онлайн ресурсе Vimeo фестиваль "Союзмульткарантин", который представит зрителям марафон авторского короткометражного кино. В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в студии, в рамках марафона впервые покажут мультфильм "Три сестры" Светланы Андриановой, который стал призером Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале 2019 года, также в марафоне будут участвовать победитель номинации "Выбор жюри" Международного анимационного фестиваля в Париже PIAFF 2018 года - фильм "Белоснежье" Ирины Эльшанской, лауреат международного фестиваля в Оттаве в номинации "Лучший детский фильм" - картина "Урок плавания" Татьяны Окружновой и другие. Всего планируется показать более 60 работ, их будут размещать на платформе ежедневно в 10 утра.

"Авторские короткометражные мультфильмы - двигатель основных процессов в анимационном искусстве, традиционно наши картины широко представлены в программах международных фестивалей и регулярно завоевывают призы. При этом у широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона - лучший способ это сделать", - привели в пресс-службе слова директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева.

Авторские фильмы, которые примут участие в марафоне, рассчитаны на разные возрастные группы, информация об этом будет указана в аннотациях.

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