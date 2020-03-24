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Биеннале уличного искусства "Артмоссфера" в Москве перенесена на 2021 год

"Артмоссфера" знакомит публику с самыми яркими представителями уличного искусства со всего мира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Четвертая биеннале уличного искусства "Артмоссфера", которая должна была пройти в Москве в августе 2020 года, из-за текущей эпидемиологической ситуации перенесена на позднюю весну 2021 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе биеннале.

"Открытие проекта, объединяющего работы российских и зарубежных художников с бэкграундом в уличном искусстве, было запланировано на август 2020 года. Однако, в связи с невозможностью планирования, подготовки и реализации масштабного международного проекта в текущей эпидемиологической ситуации и в условиях ограниченного авиасообщения, творческим объединением "Артмоссфера" было принято решение перенести старт биеннале на позднюю весну 2021 года", - сказали в пресс-службе, добавив, что точные даты будут объявлены дополнительно.

Тема IV биеннале звучит как "Монументы сегодня" и посвящена поиску взаимосвязей и различий между уличным искусством и современными городскими монументами - памятниками, скульптурами и другими формами, а также монументальности как художественному свойству. В пресс-службе отметили, что впервые за историю проведения основной проект биеннале будет состоять из двух частей: коллективной выставки участников в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" и временной экспозиции паблик арт-объектов в Парке Горького и парке искусств "Музеон".

Кураторами биеннале выступят американский куратор, арт-критик, преподаватель Карло МакКормик (США), российский куратор, исследователь уличного искусства, сооснователь проекта "Партизанинг" Игорь Поносов и российский куратор, историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы, куратор Центра авангарда и галереи "На Шаболовке" Александра Селиванова.

"Артмоссфера" - первая и единственная российская биеннале, которая знакомит публику с самыми яркими представителями уличного искусства со всего мира. Проект инициировало и реализует одноименное независимое творческое объединение, цель которого - поддержка, изучение и развитие уличного искусства в России. Биеннале прошла уже трижды - в 2014, 2016 и 2018 годах. За это время в ней приняли участие более 250 художников из 25 стран.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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