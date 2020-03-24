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Во Франции умер один из авторов комикса об Астериксе Альбер Удерзо

Ему было 92 года
Альбер Удерзо EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Альбер Удерзо
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Французский художник, один из авторов комикса о приключениях галла Астерикса Альбер Удерзо умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили во вторник представители его семьи.

"Альбер Удерзо умер в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не связанного с коронавирусом", - указал один из представителей.

Комикс, созданный Альбером Удерзо и писателем Рене Госсини, впервые был опубликован во франко-бельгийском журнале Pilot 29 октября 1959 года. История, рассказывающая о приключениях жителей деревни галлов, которые сопротивляются римской оккупации, настолько понравилась читателям, что уже через два года вышел в свет первый отдельный сборник "Галл по имени Астерикс", который вошел в список величайших книг XX века. С этого момента новые альбомы стали появляться практически ежегодно.

Комиксы про Астерикса и его друга Обеликса переведены более чем на 100 языков. С момента их создания по всему миру было продано около 380 млн альбомов.

Теги
Франция
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