Киностудия им. Горького снимет документальный фильм о влиянии коронавируса на жизнь людей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Киностудия имени Горького готовит документальный фильм с рабочим названием "ВиRus", основанный на видеодневниках русскоязычных людей, которые в разных странах мира столкнулись с изоляцией из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба студии.

"Киностудия им. Горького приступила к созданию документального фильма с рабочим названием "ВиRus", который расскажет, как пандемия коронавируса изменила жизнь наших соотечественников по всему миру. Съемки картины начались две недели назад одновременно в 15 странах", - рассказали в пресс-службе.

По словам гендиректора студии Юлианы Слащевой, чьи слова привели в пресс-службе, основу картины составят видеодневники русскоязычных людей, живущих в разных уголках мира. Они поделятся событиями повседневной жизни, своими чувствами, страхами и мыслями о происходящем вокруг.

Режиссером проекта выступит Алексей Кобылкин, который вместе с героями попытается разобраться в том, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности, личного пространства.

"Изоляция, в которой фактически оказался весь мир, для многих обернулась столкновением с собственным одиночеством. И нам интересно, были ли наши герои готовы к таким переменам в своей жизни, как отразится изоляция на их бизнесе, семье, личной жизни и каким образом каждый из них распорядится часами в одиночестве", - добавила креативный продюсер студии Анастасия Рыцина.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем Telegram-канале написал о том, что в ОП РФ он выступил с инициативой создания фильма о коронавирусе. Его идею поддержал режиссер Владимир Хотиненко. В беседе с ТАСС он подтвердил эти планы. "Вполне возможно, что будем снимать сериал о коронавирусе. Мне показалось это любопытным, это интересно чрезвычайно. По-моему, это дико современная тема во многих направлениях. Это серьезная работа, сначала нужно написать сценарий", - сказал он.