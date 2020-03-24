Полина Гагарина, Григорий Лепс и Николай Басков споют в "Крокус Сити Холле" без зрителей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полина Гагарина, Валерия, Григорий Лепс, Николай Басков, арт-проект Soprano Турецкого, группы "Земляне", Reflex, "Дискотека Авария" и другие отечественные исполнители 28 марта дадут концерт в подмосковном "Крокус Сити Холле", наблюдать за которым зрители смогут только онлайн, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба организатора мероприятия, "Русской Медиагруппы".

"Из-за эпидемии коронавируса "Русское Радио" реализует абсолютно новый формат мероприятия: концерт пройдет без единого зрителя. При этом увидеть выступление любимых артистов сможет рекордное количество желающих, ведь шоу будет доступно онлайн на официальных сайтах и во всех социальных сетях "Русского Радио" и телеканала RU.TV, в "Яндекс.Эфире" и на других онлайн-платформах", - подчеркнули в пресс-службе. Шоу начнется в 15:00 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта подписал указ о введении дополнительных ограничений в городе в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно. В Подмосковье запрещены все массовые мероприятия. Ограничения будут действовать до 10 апреля 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.