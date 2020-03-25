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AP: драматург Терренс Макнэлли умер из-за коронавируса

Ему был 81 год

ТАСС, 25 марта. Американский драматург и сценарист Терренс Макнэлли умер на 82-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя автора Мэтта Полка.

По его данным, Макнэлли умер в больнице города Сарасота (штат Флорида). Отмечается, что он страдал хроническим заболеванием легких.

Макнэлли - четырехкратный лауреат американской премии Tony, присуждаемой за достижения в области театра. Награды он получил за работу над постановками Love! Valour! Compassion! ("Любовь! Доблесть! Страдание!", 1994), Master Class ("Мастер-класс", 1995), а также над мюзиклами Ragtime ("Рэгтайм", 1996) и Kiss of the Spider Woman ("Поцелуй женщины-паука", 1990).

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