Режиссер Александр Прошкин отметит 80-летие в самоизоляции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Прошкин, снявший такие фильмы, как "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Опасный возраст", отмечает в среду свое 80-летие. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции режиссер находится в изоляции на даче, сообщил он в беседе с ТАСС.

"Мы все скрываемся от коронавируса. Я уехал на дачу. Мы будем здесь изолированно. Моя жена очень боится инфекций, поэтому мы скрылись", - поделился он.

Прошкин рассказал, что на данный момент завершаются съемки его нового фильма, в котором снялись Виктор Сухоруков, Ирина Антоненко, Марина Васильева. "Сейчас я заканчиваю картину. Идет запись музыки. Картина не имеет точного названия. Она о борьбе за Землю, она реальная, сегодняшняя. Снята в Оренбургских степях", - отметил режиссер.

Он добавил, что лично боится пока находиться на студии. "Через месяц-полтора мы картину закончим. А дальше - неизвестно сейчас", - сказал Прошкин.

Одной из последних на сегодняшний день работ Прошкина является фильм "Райские кущи" 2015 года. Главную роль в нем исполнил Евгений Цыганов. В беседе с ТАСС актер поделился своими воспоминаниями о совместной работе с режиссером. "Когда мы снимали потопление лодки Зилова (персонаж Цыганова - прим. ТАСС), было весьма холодно. Это была осень, и мы были у озера. В какой-то момент пошел ливень. <…> Там была маленькая сторожка, в которой можно было спрятаться. Группа разбежалась, спряталась от дождя, а я сел на терраске, и стал наблюдать, как стоят три человека в куртках с капюшонами, с зонтами под этим ливнем. Это были оператор, звукорежиссер и сам Александр Анатольевич", - рассказал он.

По словам артиста, в тот момент возможности снимать не было, и три члена съемочной группы долго стояли, наблюдая за озером. "Я смотрел на эту картину, и было ощущение советского кино. Это была стихия, в ней три человека, в которых есть желание, необходимость снять, дождаться подходящей погоды. Это было что-то простое и естественное, не про индустрию, а про людей", - отметил Цыганов.

О юбиляре

Александр Прошкин родился 25 марта 1940 года в Ленинграде. В 1961 году окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени Александра Николаевича Островского, после чего служил в труппе Ленинградского театра Комедии под руководством Николая Павловича Акимова. В 1968 году окончил Высшие режиссерские курсы при Гостелерадио СССР.

В 1975 году Александр Прошкин снял один из первых советских телесериалов "Ольга Сергеевна" с Татьяной Дорониной в главной роли. Затем последовала картина "Опасный возраст" с Алисой Фрейндлих и Юозасом Будрайтисом в главных ролях, снятая Прошкиным в 1981 году.

В 1986 году режиссер выпустил историко-биографический сериал "Михайло Ломоносов", получивший главный приз Всесоюзного телефестиваля. Снятый двумя годами позднее фильм "Холодное лето пятьдесят третьего…" с Анатолием Папановым и Валерием Приемыховым был удостоен национальной кинопремии "Ника", Государственной премии СССР и других государственных наград. Прошкин выступил также режиссером фильма "Русский бунт" по повести Александра Сергеевича Пушкина "Капитанская дочка", который в 2000 году участвовал в Основной программе Международного кинофестиваля в Берлине.

Среди значимых работ Прошкина в 2000-е годы - 11-серийный телесериал "Доктор Живаго", экранизация повести Валентина Распутина "Живи и помни", фильм "Чудо". Затем режиссер выпустил такие фильмы, как "Искупление", "Охрана" и "Райские кущи", которые были отмечены на различных кинофестивалях. Прошкин ведет также преподавательскую деятельность, является руководителем мастерской кинорежиссуры на Высших курсах кино и телевидения ВГИК.