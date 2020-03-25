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Администрация МХАТ им. Горького не получала уведомления об уходе от Александра Домогарова

В пресс-службе театра уточнили, что артист контракт не расторгал
Александр Домогаров Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Александр Домогаров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководство и администрация Московского художественного академического театра им. Горького не получали уведомления об уходе народного артиста РФ Александра Домогарова - ранее в Instagram он сообщил о своем решении прекратить играть в спектаклях театра. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МХАТ.

"Руководство и репертуарную часть МХАТ им. Горького Домогаров ни о чем не уведомлял", - сказали в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе, артист контракт с театром не расторгал.

В театре также сообщили, что после того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется и учреждения культуры будут работать в прежнем режиме, все спектакли будут возобновлены. "Обо всех сменах в актерском составе мы будем информировать вас заранее", - говорится в сообщении театра в Facebook.

Домогаров играет в спектакле "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского. Премьера спектакля состоялась в марте 2019 года. В пресс-службе МХАТ им. Горького отметили, что постановка является аншлаговой.

Теги
Россия
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