Администрация МХАТ им. Горького не получала уведомления об уходе от Александра Домогарова

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководство и администрация Московского художественного академического театра им. Горького не получали уведомления об уходе народного артиста РФ Александра Домогарова - ранее в Instagram он сообщил о своем решении прекратить играть в спектаклях театра. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МХАТ.

"Руководство и репертуарную часть МХАТ им. Горького Домогаров ни о чем не уведомлял", - сказали в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе, артист контракт с театром не расторгал.

В театре также сообщили, что после того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется и учреждения культуры будут работать в прежнем режиме, все спектакли будут возобновлены. "Обо всех сменах в актерском составе мы будем информировать вас заранее", - говорится в сообщении театра в Facebook.

Домогаров играет в спектакле "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского. Премьера спектакля состоялась в марте 2019 года. В пресс-службе МХАТ им. Горького отметили, что постановка является аншлаговой.