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Умер сценарист и писатель Илья Рубинштейн

Ему было 58 лет
Илья Рубинштейн (в центре) Антон Тушин/ТАСС
Описание
Илья Рубинштейн (в центре)
© Антон Тушин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн умер на 58 году жизни в Москве, сообщила в среду корреспонденту ТАСС его мать.

"Ильи нет, он умер, это случилось вчера (24 марта)", - сказала она.

Рубинштейн родился 15 декабря 1962 года в Москве. В 1985 году окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), после чего работал ведущим экономистом Госкомстата РСФСР. В 1995 году окончил актерский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа. В 1999 году - сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.

Был сценаристом, а также сыграл одну из ролей в фильме Владимира Машкова "Папа". Фильм был номинирован как "Лучший фильм года" национальной премии "Золотой орел" и получил приз зрительских симпатий Московского международного фестиваля. Является сценаристом и режиссером фильма "Май" (снят в соавторстве с Маратом Рафиковым), который получил специальный приз жюри Всероссийского конкурса киносценариев.

Кроме этого, вел активную писательскую деятельность. Автор книг "Старлей. Победа и весна" (2006), "Дворовый романс" (2005), "Футбол на двоих" (2006), "Мы жили в семьдесят девятом" (2008), "Дисбат" (2009), "Песни из ка/ фэ" (2013). Дипломант XV Волошинского конкурса в номинации "Драматургия" за пьесу "Живее всех живых" (2017).

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