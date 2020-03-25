Умер барабанщик King Crimson и REM Билл Рифлин

ТАСС, 25 марта. Американский рок-музыкант Уильям (Билл) Рифлин, бывший барабанщиком в группах King Crimson, REM, Ministry, Swans и Nine Inch Nails, умер в Сиэтле в возрасте 59 лет. Об этом говорится в публикации, размещенной в среду на странице рок-группы Ministry в Twitter.

"Сегодня мы потеряли замечательного художника, потрясающего человека, бывшего неотъемлемой частью развития и успеха Ministry", - говорится в сообщении.

В свою очередь журнал Variety проинформировал в среду, что последние годы жизни Рифлин боролся с раком. Об этом издание сообщило со ссылкой на друзей и близких музыканта.

Билл Рифлин родился в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1960 году.