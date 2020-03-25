Песков подтвердил, что новая дата проведения Совета при президенте по культуре не известна

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге 25 марта с участием Владимира Путина, перенесено. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Заседание действительно перенесено. Я пока не знаю, состоится ли оно завтра или в более поздние сроки", - сказал он, отметив, что часть рабочих мероприятий президента, ранее запланированных в Санкт-Петербурге, состоится 26 марта,. Среди них - общение с представителями предпринимательского сообщества и посещение фармацевтического завода "Северная звезда" (расположен в Ленинградской области).

Кроме того, в четверг, как сообщалось ранее, "президент примет участие в виртуальном саммите G20", добавил Песков.

Перенос заседания

Ранее о переносе заседания сообщил ТАСС советник главы государства по культуре, секретарь Совета Владимир Толстой. По традиции в День работника культуры, который отмечается 25 марта, глава государства должен был вручить премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год. Как уточнил Толстой, вручение премий также переносится.

Совет планировал обсудить вопрос закрытия учреждений культуры на карантин из-за коронавируса. Также предполагалось обсудить, в частности, охрану культурного наследие, развитие музыкальных школ и школ искусств и другие темы.

Совет при президенте РФ по культуре и искусству - консультативный орган, созданный для выработки предложений по актуальным вопросам государственной политики в данной сфере, обеспечения взаимодействия главы государства с творческими объединениями, деятелями культуры и искусства. Заместитель председателя совета - гендиректор "Мосфильма", режиссер Карен Шахназаров.

В состав президиума, помимо Шахназарова и Толстого, входят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов, ректор Литературного института Алексей Варламов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и другие.