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Умерла актриса Инна Макарова

Народной артистке СССР было 93 года
Инна Макарова Михаил Фомичев/ТАСС
Описание
Инна Макарова
© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

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Биография Инны Макаровой

"Инна Михайловна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию).

Теги
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