Коронавирус, почему ты так жесток? Что происходит с российским кино в условиях пандемии

Релизы крупных голливудских фильмов отменяются, кинотеатры постепенно закрываются по всему миру, а дистрибьютеры принимают нелегкое решение — ждать, пока все нормализуется, или уходить в онлайн. За Голливудом последовала и российская киноиндустрия, которая постепенно учится существовать в новых условиях. Хотя, по мнению ее участников, ничего хорошего в сложившейся ситуации нет и всем еще долго придется оправляться от последствий пандемии. Новых фильмов больше нет (и не будет?) Мировая киноиндустрия подходила к ограничительным мероприятиям в связи с коронавирусом осторожно, но события, влияющие на производство и прокат фильмов, нарастали как снежный ком, и постепенно стало понятно, что этот процесс остановить невозможно. Были отменены релизы "Мулан" студии Disney, новый Джеймс Бонд — "Не время умирать" Universal, "Тихое место 2" Platinum Dunes и Paramount Pictures, премьеру "Чудо-женщины 1984" перенесли с июня на август, а съемки новой части "Миссия невыполнима" в Венеции и вовсе отменили. Непростое решение о переносе фильмов и отмене съемок приходится принимать не только Голливуду, но и российским режиссерам и продюсерам. Так, в этот четверг, 26 марта, на экраны должна была выйти спортивная драма "На острие" Эдуарда Бордюкова о противостоянии двух саблисток в исполнении Светланы Ходченковой и Стаси Милославской. Но, по словам продюсера картины Елены Гликман, буквально за неделю до общероссийской премьеры стало понятно, что все придется отменять. "Это решение нам далось дико тяжело, потому что у нас был разгар рекламной кампании: мы подписывали договоры, намечали медиапланы с огромным количеством контрагентов. Только мы набрали этот темп, запустили рекламную кампанию, как с каждым днем становилось все очевиднее, что мы не справимся с этой ситуацией. Тогда отменялись премьеры только голливудских фильмов, а российские еще стояли. Но чем больше появлялось информации, тем больше мы понимали, что выход фильма невозможен. Нам пришлось отменить сначала премьеру в кинотеатре "Октябрь", а затем отказаться и от проката", — рассказала она.

Описание Кадр из фильма "На острие" © Централ Партнершип

Гликман подчеркнула, что даже если бы они не отменили прокат фильма, огромное количество кинотеатров сейчас постепенно закрываются, поэтому выпустить его все равно невозможно. "К счастью, контрагенты отнеслись к новой ситуации с пониманием, и нам удалось приостановить контракты в связи с форс-мажором. Фильм очень хорошо принимали на кинорынке Берлинале, и он должен был выйти в прокат в Германии и Прибалтике, но сейчас, понятное дело, все договоры подвисли". То же самое произошло и с первым российским релизом компании "A-one" — фильмом "Sheena667" Григория Добрыгина, который должен был выйти 26 марта, и с австралийской картиной "Молочные зубы" из конкурса Венецианского кинофестиваля, чей прокат был запланирован на 16 апреля. "16 марта, когда мы объявили о переносе выхода "Sheena667" на неопределенный срок, стало окончательно понятно, что у нас нет ни возможности устраивать показы с участием режиссера и съемочной группы (тогда в Москве вышел запрет на мероприятия больше 50 человек), ни желания подвергать опасности зрителей по всей стране, побуждая их пойти в кинотеатр в данной обстановке", — отметили в пресс-службе. При этом кто-то из дистрибьютеров успел запрыгнуть в последний вагон и все-таки показать свой фильм в кинотеатрах. Например, комедия Михаила Расходникова "Номер один" с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак вышла на большие экраны неделю назад, но из-за многочисленных ограничительных мер и в целом снижения потока зрителей в кинотеатрах ожидаемо собрала меньше, чем хотелось бы. "На момент нашего старта уже начали закрываться кинотеатры по всей стране. Из 1350 кинотеатров, запланированных на старт 19 марта, смогли стартовать только 726. И конечно, сборы в разы отличаются от запланированных нами. Но здесь мы не руководствовались сборами за один фильм, так как понятно, что экономическая целесообразность этого решения не стоит на первом месте. Для индустрии наступило очень непростое время", — подчеркнула директор по кинотеатральному прокату Megogo Studios Вера Кутергина. Перенес выход своей новой комедии "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым и режиссер Сарик Андреасян, хотя премьера фильма была запланирована на 22 апреля. По его мнению, от сложившейся ситуации страдают больше не те, кто переносит релизы, так как фильм готов и может подождать, но те, чьи проекты находятся на стадии производства.

Описание Кадр из фильма "Номер один" © Megogo Studious

Последствия для российского кино такие, что большое число людей уже без работы, и это будет продолжаться в ближайшие месяцы. Отменено много съемок, и в будущем подвинутся релизы. Те фильмы, которые должны были выйти следующей зимой-весной, они должны были сниматься уже сегодня, и этого не произойдет. Я думаю, ближайшие съемки могут начаться только в середине лета из-за наложенных ограничений. Это большие простои, потеря денег, которые несут за собой дефицит контента — не только голливудского, но и российского Сарик Андреасян режиссер

Кинотеатрам тяжелее всех Самыми уязвимыми для новой ситуации оказались кинотеатры. Перенос выхода крупных голливудских фильмов отнял большой кусок от сборов, более того, многие зрители предпочитают теперь оставаться дома, да и показывать в кино теперь откровенно нечего. По словам гендиректора "Невафильма" Олега Березина, предыдущий уик-энд с 19 по 22 марта был худшим за последние десять лет. Так, больше всего собрал анимационный фильм "Тролли. Мировой тур" (96,04 млн руб.), боевик с Вином Дизелем "Бладшот" (43,93 млн руб.) и "Джентльмены" Гая Ричи (21,62 млн руб.). По сравнению с уикендом 12–15 марта суммарные сборы сократились более чем в два раза. При этом 22 марта Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить свою деятельность, а 23 марта правительство поручило регионам самим их закрыть, но, по словам представителей киносетей, в юридическом плане им недостаточно простой рекомендации. Они могут закрыться только после издания соответствующего нормативного акта местными властями. "Закрыться по рекомендации кинотеатр не может, потому что есть обязательства перед агентами и сотрудниками. Для того чтобы закрыться правильно, нам нужна не рекомендация, не просьба, а нормативный акт, как это сделали в Санкт-Петербурге и Московской области. Мы можем тогда этот акт использовать как аргумент для разговоров с арендодателями и персоналом", — пояснил Березин. Его слова подтвердили и в Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино"): "Кинотеатры Объединенной сети ждут от региональных органов исполнительной власти соответствующих постановлений, подготовленных на основании поручения правительства. Мы ждем прямого решения с запретом на федеральном уровне, а не рекомендаций, так как в таком случае это будет ситуация форс-мажора, что поможет при урегулировании вопросов, связанных как с арендодателями, так и с выплатами персоналу". При этом потери от подобных ограничений Объединенная сеть пока оценивает сдержанно: "Оценивать возможные убытки как с точки зрения посещаемости кинотеатров, так и с точки зрения прибыли мы будем позже, так как ситуация непредсказуема и меняется очень оперативно. Важно понимать, что потери будут сильно зависеть и от сроков продолжительности турбулентной ситуации для индустрии, без поддержки которой возобновить кинопоказ на уровне конца 2019 года будет очень непросто". В то же время Березин прогнозирует снижение доходов на 10–12 млрд руб., что примерно на 20% меньше, чем в прошлом году. По его мнению, даже если ситуация с пандемией разрешится в апреле, ожидать возвращения зрителей в кинотеатры стоит только к июлю.

Это вопрос не только периода простоя, но и времени, которое понадобится отрасли, чтобы и фильмы, и зрители вернулись в кинозалы, потому что премьеры и показы перенесены на конец года и на начало следующего года. Большая часть производства останавливается в связи с закрытием городов за рубежом, проекты, которые должны выходить, они уйдут на более поздний срок. А зрителям нужен большой российский или зарубежный фильм как стимул, чтобы вернуться в кинотеатр Олег Березин генеральный директор кинокомпании "Невафильм"

Ситуацию, описанную Березиным, можно будет скоро наблюдать в Китае, где потихоньку и очень робко начинают открываться кинотеатры. По словам Веры Кутергиной из компании Megogo Studios, это происходит именно из-за того, что зрителям просто нечего там смотреть: "Люди, привыкшие ходить в кино и лишенные этой возможности из-за коронавирусной инфекции, пока кинотеатры были закрыты, посмотрели все эти фильмы в интернете. Наши фильмы ждут стартов в кинотеатрах, когда нормализуется ситуация в стране и зрители смогут вернуться в залы. Мы сможем поддержать кинотеатры своими фильмами". А может, бросить все и уйти в онлайн? О необходимости поддержать кинотеатры говорит и Андреасян, который намеревается дождаться их открытия и выпустить фильм "Гудбай, Америка" в прокат, желательно к 1 мая. "Самое легкое — это уйти и оставить кинотеатры вообще без контента, как сделал Голливуд, но мы очень надеемся, что мы с 1 мая сможем быть полноценно в прокате и стать фильмом, который сможет людей рассмешить и станет свежим контентом, потому что на данный момент все подвинулось и остановилось, а индустрию все равно надо поддерживать", — подчеркнул режиссер. В то время, когда весь мир уходит в онлайн, перед продюсерами встала дилемма: дожидаться, когда все нормализуется, или выпускать фильмы сразу в интернет. По мнению Гликман, может быть, в ближайшее время индустрия переформатируется и будет выпускать новые релизы на онлайн-платформах, но в этой ситуации ей "очень жалко кинотеатры, потому что они сильно потеряют". И действительно, российские кинотеатры даже успели обидеться на то, что онлайн-платформы практически паразитируют на их беде, и, "пользуясь таким маркетинговым приемом, стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы". В связи с этим они пригрозили прекратить онлайн-продажу билетов на сервисах, которые, по их мнению, занимаются подобным некрасивым пиаром, и отказаться от показа в кинотеатрах фильмов, которые в дальнейшем будут демонстрироваться на этих видеосервисах.

Обижаться, конечно, можно сколько угодно, но отрицать тот факт, что все большее число фильмов уходит в онлайн или же сокращает так называемое кинотеатральное окно (промежуток между показом фильма в кинотеатре и выходом в онлайн) не имеет смысла

"Сокращение прокатного окна такими большими голливудскими студиями, как Universal и Sony, — это уникальный и очень важный шаг для киноиндустрии. Мы понимаем, что изменившиеся обстоятельства затрудняют для зрителей просмотр фильмов оффлайн, и поддерживаем эксперимент студий с ранним открытием прав для онлайн-кинотеатров", — рассказали ТАСС в пресс-службе "Кинопоиска". В ближайшее время на сервисе будут доступны фильмы "Человек-неведимка" (вышел в прокат 5 марта), "Тролли. Мировой тур", "Бладшот" от студии Sony (оба вышли в прокат 12 марта), "Эмма" от студии Universal (премьера 9 апреля). Также уже с 26 марта можно посмотреть новый фильм Терренса Малика "Тайная жизнь", премьера которого прошла в России всего неделю назад.

Описание Кадр из фильма "Sheena667" © A-one Films