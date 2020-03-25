{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Вручение театральной премии Tony отложили из-за коронавируса

Церемония должна была пройти в США в июне

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Церемония вручения театральной премии Tony Award, которая была запланирована в США на июнь, отложена на неопределенный срок в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте награды.

"74-я ежегодная церемония вручения Tony, которую должны были показывать в прямом эфире на телеканале CBS в воскресенье, 7 июня, из концертного зала "Радио Сити мюзик-холл" в Нью-Йорке, будет перенесена на более поздний срок по согласованию с нашим партнером, который будет вести трансляцию", - отмечается в документе.

"Для нас важнее всего здоровье и безопасность тех, кто связан с Бродвеем, артистов и поклонников, - подчеркнули организаторы. - Мы объявим новые даты и представим дополнительную информацию, когда Бродвей снова откроется".

Бродвейские театры были закрыты 12 марта. Представления возобновятся не ранее 12 апреля. Данное решение было принято после запрета властями штата Нью-Йорк проводить мероприятия с участием 500 и более человек. Позже данный запрет был ужесточен.

Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Награда считается аналогом "Оскара" в кино, Grammy в музыке и Emmy в телевизионном искусстве.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 61 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, умерли 849 человек. Почти половина случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Умер актер Сергей Смирнов, озвучивший героев в около 400 иностранных фильмов
Его голосом, в частности, говорят Человек-паук из серии фильмов "Новый Человек-паук", Кристиан Грей в "50 оттенков серого" и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС