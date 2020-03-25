Вручение театральной премии Tony отложили из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Церемония вручения театральной премии Tony Award, которая была запланирована в США на июнь, отложена на неопределенный срок в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте награды.

"74-я ежегодная церемония вручения Tony, которую должны были показывать в прямом эфире на телеканале CBS в воскресенье, 7 июня, из концертного зала "Радио Сити мюзик-холл" в Нью-Йорке, будет перенесена на более поздний срок по согласованию с нашим партнером, который будет вести трансляцию", - отмечается в документе.

"Для нас важнее всего здоровье и безопасность тех, кто связан с Бродвеем, артистов и поклонников, - подчеркнули организаторы. - Мы объявим новые даты и представим дополнительную информацию, когда Бродвей снова откроется".

Бродвейские театры были закрыты 12 марта. Представления возобновятся не ранее 12 апреля. Данное решение было принято после запрета властями штата Нью-Йорк проводить мероприятия с участием 500 и более человек. Позже данный запрет был ужесточен.

Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Награда считается аналогом "Оскара" в кино, Grammy в музыке и Emmy в телевизионном искусстве.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 61 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, умерли 849 человек. Почти половина случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк.