Умер актер Сергей Смирнов, озвучивший героев в около 400 иностранных фильмов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Артист Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) Сергей Смирнов, озвучивший главных героев фильмов "50 оттенков серого" и "Человек-паук", умер в среду. Об этом сообщается на сайте театра.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжелей болезни на 38-м году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни", - говорится в сообщении.

Отпевание состоится 27 марта 2020 года в 11:00 в Храме Димитрия Солунского по адресу: ул. Ибрагимова, 6а, стр.1.

Согласно информации на сайте, Смирнов окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 2003 году. На сцене ЦАТРА сыграл более 30 ролей. Он был задействован в таких постановках как "Школа любви", "Элинор и ее мужчины", "Севильский цирюльник", "Кабала святош" и многих других. Работал также в качестве режиссера, поставил спектакли "Удивительные приключения Маши и Вити" и "Похищение".

Смирнов принял участие в озвучивании около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда в фильмах "Новый Человек-паук" и "Новый Человек-паук: Высокое напряжение", Кристиан Грей в мелодраме "50 оттенков серого". Артист также озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера.