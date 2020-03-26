Третьяковка в период карантина теряет почти 19 млн рублей еженедельно

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Потери Государственной Третьяковской галереи составляют порядка 19 млн рублей за каждую неделю простоя по причине карантина из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"По нашим подсчетам, мы теряем за каждую неделю карантина более 18,9 млн и около 64,8 млн за период с 18 марта по 10 апреля", - сообщила она изданию.

По словам Трегуловой, маловероятно, что такой негативный результат скажется на статистике за первый квартал, поскольку январь и февраль для музея были успешными в финансовом плане. Однако ко второму кварталу музей ожидают проблемы, сообщила гендиректор.

Она отметила, что за время карантина не был уволен ни один сотрудник музея. При этом многие из них ушли в оплачиваемые отпуска, еще часть переведена на удаленный режим работы, в первую очередь, это люди старше 65 лет. "Те, кто работает с посетителями, ушли в вынужденный простой. В соответствии с законодательством они получают 2/3 оклада", - добавила Трегулова изданию, пояснив, что в музее остались люди, которые обеспечивают жизнедеятельность музея, наблюдение за произведениями искусства, а также сотрудники службы безопасности.

По мнению гендиректора галереи, карантин ударит по всей мировой музейной отрасли. "В случае продления карантина нам, видимо, просто придется отказываться от реализации проектов, которые мы планировали осуществить или завершить в 2020-м", - отметила она. При этом Трегулова выразила надежду, что граждане по завершении карантина могут "изголодаться" по реальному присутствию в музеях и театрах и "начнут брать их штурмом".

Накануне директор Пушкинского музея Марина Лошак рассказала ТАСС, что музей теряет около 2 млн рублей ежедневно. Ранее начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова сообщила ТАСС, что за март музей потерял порядка 76 тыс. посетителей и около 16 млн рублей дохода. По ее словам, если карантин будет продлен до конца апреля, то потери составят около 25 млн рублей недополученного дохода от продажи билетов (порядка 90 тыс. посетителей). Если учитывать другие источники дохода, то общие финансовые потери могут составить более 45 млн рублей.