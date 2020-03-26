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Предметы XVII-XX веков обнаружили при реставрации Малороссийского подворья в Москве

Находки планируют представить на реставрационной выставке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Десятки уникальных предметов, датированных XVII-XX веками, стали доступны при реставрации Малороссийского подворья в Москве. Специалисты обнаружили 25 фрагментов печных изразцов, на которых изображены пейзажи, и другие артефакты, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Удивительным образом в подворье сохранились предметы, объекты изобразительного искусства и элементы архитектуры, относящиеся к разным этапам истории этого памятника. Все находки можно поделить на три категории. Это предметы XVII-XX веков, архитектурные элементы фасадов, которые прежде были заложены и скрыты от наблюдателей, а также особая категория - уникальные живописные работы конца XIX века, выполненные масляными красками по штукатурке", - приводятся в сообщении слова глава департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Среди артефактов обнаружен подсвечник из белой глины с обломанной ножкой (XVII века), 25 фрагментов печных изразцов, на которых изображены пейзажи и сюжеты из мира природы (конец XVIII века), фрагмент изразца с выпуклым рисунком (середина XVIII века), аптечные глиняные баночка и плошка, фрагмент керосиновой лампы. Отдельно специалисты выделяют ларец, облицованный пластинами из малахита. Предположительно, в таком сундучке в конце позапрошлого столетия хранили драгоценности.

Историки исследуют все найденные предметы. Вскоре их планируют представить на реставрационной выставке, а после завершения реставрации здания они могут стать частью постоянной экспозиции в Малороссийском подворье.

Кроме того, в подворье специалисты восстановили арочные окна и проходы, которые относятся к XVII-XVIII вв.

"Малороссийское подворье в Москве в стиле классицизм является памятником архитектуры федерального значения. Нынешний облик формировался в течение четырех столетий - с XVII по XX век. Еще на этапе подготовки к реставрации дома специалисты обнаружили под более поздними слоями цементной штукатурки арочные окна и проходы. Часть из них относится к XVII столетию, а часть - к XVIII веку. Теперь окна и проходы восстановлены", - говорится в сообщении.

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