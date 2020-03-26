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Продюсеры обратились к Путину за помощью в связи с отменой концертов

Представители негосударственных учреждений культуры попросили о финансовой помощи государства, о льготах и субсидиях для отрасли

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Представители негосударственных учреждений культуры попросили президента РФ Владимира Путина о субсидиях для отрасли, а также о помощи, аналогичной поддержке государственных учреждений культуры, чтобы выполнить обязательства перед зрителями и сохранить театрально-концертный рынок страны. Обращение прозвучало в четверг на встрече президента с представителями бизнес-сообщества.

Организаторы концертов обратились к президенту после введения запрета на проведение зрелищных мероприятий. Эти меры привели к остановке деятельности всех театров, концертно-спортивных арен, музыкальных клубов по всей стране. Инициаторами обращения выступили компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева и SAV Entertainment под руководством Надежды Соловьевой, к ним присоединились Национальная Музыкальная корпорация Виктора Дробыша, Продюсерский центр Игоря Матвиенко, билетные операторы Kassir.ru, Ticketland и Parter.ru, музыкальный фестиваль Park Live, концертное агентство T.C.I., Pop Farm и другие.

"Фактически получилась ситуация, что все театры, концерты, клубы и все сотрудники, которые работали в этой индустрии, артисты, билетные операторы в одночасье остановились. Отменены сотни, тысячи концертов, театральных постановок. На эти постановки продано несколько сотен тысяч билетов. И несмотря на то, что все понимают - форс-мажор, зрители одномоментно пришли к нам и попросили вернуть им деньги за реализованные билеты. Наш бизнес оказался практически перед полным крахом", - сказала генеральный директор национального билетного оператора "Кассир.ру" Алла Фомина.

Представители индустрии попросили разрешить организаторам концертов не возвращать деньги по билетам за перенесенные концерты, предлагая зрителям посетить эти мероприятия с купленными ранее билетами в другие даты. "Чтобы не отвлекать денежные средства, которых и так нет, потому что они потрачены на гонорары, аренду, рекламу и визы, - пояснила Фомина. - Это сохранит 50%, примерно полмиллиарда у организаторов". Для полностью отмененных мероприятий они хотят увеличить до 12 месяцев срок, в течение которого организаторы могут выплатить средства за возвращенные билеты.

В качестве третьей меры поддержки они попросили о финансовой помощи государства, о льготах и субсидиях негосударственному сектору отрасли. "Отрасль в настоящий момент потеряла примерно 13 млрд рублей на предоплаты за организацию мероприятий. Примерно о такой сумме говорим", - уточнила Фомина. Просьба сформулирована в письме, переданном президенту Фоминой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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