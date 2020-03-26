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Инна Макарова будет похоронена на Троекуровском кладбище

Народная артистка СССР умерла на 94-м году жизни

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова, ушедшая из жизни на 94-м году жизни, будет похоронена на Троекуровском кладбище. Дата похорон будет объявлена позже, сообщил в четверг ТАСС внук актрисы композитор Иван Бурляев.

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"Сейчас это все решается. Но я могу подтвердить эту информацию (что будет похоронена на Троекуровском кладбище - прим. ТАСС)", - сказал он.

Бурляев поделился, что не сможет лично присутствовать на похоронах, так как по возвращении из Испании находится восьмой день на карантине. "Получается, что мне придется остаться дома и не присутствовать, к сожалению. Мы не можем ждать моего выхода из карантина", - отметил он.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию).

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Россия
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