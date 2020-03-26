Минкультуры планирует направить 286 млн рублей на реставрацию храма XIX века в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ в Церкви Божией Матери Милующей, расположенной на Васильевском острове в Петербурге. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

"Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь Божией Матери Милующей", начальная цена контракта - 285,8 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Исполнителю по контракту до ноября 2021 года предстоит провести в церкви устройство внутренних инженерных систем (освещения, включая художественную подсветку фасадов, электроснабжения, водоотведения и других), а также реставрацию интерьеров с воссозданием облицовки стен из искусственного мрамора, гранитного цоколя пилонов, ограждений балконов и т.д.

Церковь Милующей Божией Матери относится к памятникам культуры федерального значения, она была построена в 1894 году. Церковь посвящена коронованию государя императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Здание представляет собой трехпридельный храм с четырьмя боковыми апсидами, притвором и трехъярусной колокольней. Объем дополняет обходная галерея (ризница) у северо-восточного фасада и две малые звонницы. Главный купол на многогранном барабане, прорезанном арочными окнами, покоится на четверике, к которому примыкают четыре полукупола на многогранных барабанах, также прорезанными арками.