"Золотая маска онлайн" стартует в рамках совместного проекта Сбербанка и Okko

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" начинают в четверг показы "Золотая маска онлайн" в рамках совместного проекта Сбербанка и Okko "Искусство онлайн". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

"С 26 марта на платформе онлайн-кинотеатра Okko запускаются показы специальной программы "Золотая маска онлайн". Фестиваль "Золотая маска" меняет привычный формат в связи с карантином. Теперь в разделе "Искусство онлайн" на Окко зрители смогут бесплатно и в любое время получить доступ к постановкам номинантов и лауреатов премии "Золотая маска" прошлых лет: спектаклям Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова, Деклана Доннеллана, Дениса Бокурадзе, Йохана Кобборга - из архива премии, подготовленного командой профессионалов для трансляций в кино и онлайн", - проинформировали в пресс-службе "Золотой маски".

Там же уточнили, что "коллекция спектаклей будет доступна зрителям Okko в течение трех месяцев. Контент доступен бесплатно при регистрации на Okko".

"Это уникальная возможность увидеть блестящие театральные постановки, не выходя из дома", - отметили в пресс-службе, отметив, что в программу показов вошли, в частности, спектакли "Гроза", "Губернатор", "Три толстяка. Эпизод 1. Восстание", "Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце" (все - БДТ им. Товстоногова, Санкт-Петербург), а также "Дон Кихот" (Театр балета им. Леонида Якобсона, Санкт-Петербург), "Мера за меру" (Театр им. Пушкина, Москва) и "Чаадский" (Театр "Геликон-опера", Москва).

Мнения организаторов проекта

По словам генерального директора фестиваля "Золотая маска" Марии Ревякиной, "сложившиеся обстоятельства бросают российскому театру один из самых серьезных вызовов за всю его историю".

"Театральное искусство, которое сложно представить без непосредственного контакта артиста и зрительного зала, ищет новые способы взаимодействия с аудиторией. И в этом смысле онлайн-технологии становятся одним из возможных выходов. Для нас важно, что в этой непростой ситуации мы нашли поддержку нашего многолетнего партнера Сбербанка и благодаря этому можем представить несколько замечательных спектаклей фестиваля "Золотая маска" разных лет в онлайн-кинотеатре Okko в программе "Искусство онлайн", - процитировали руководителя в пресс-службе фестиваля.

Со своей стороны, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что "в истории Сбербанка сотрудничество с фестивалем "Золотая маска" занимает особое место".

"Мы ценим усилия организаторов фестиваля, которые вот уже 26 лет прививают зрителю вкус к театральной жизни и постоянно предлагают новые форматы взаимодействия артистов и аудитории. В новых условиях, когда привычный визит в театр стал невозможен, мы рады предложить нашу цифровую платформу "Искусство Онлайн" в качестве площадки, которая сделает искусство доступным всем желающим, обеспечит непрерывность диалога и взаимного обогащения сцены и зрителя", - процитировали Грефа в пресс-службе "Золотой маски"

Там же привели мнение генерального директора Okko Яны Бардинцевой. "Проект Okko и Сбербанка "Искусство Онлайн", призванный сделать высокое искусство доступным для широкой аудитории, обогащается новыми постановками и концертами каждый день. Важно, что в период самоизоляции современные технологии могут прийти обществу на помощь, позволив пользователям стать ближе к культурной жизни. Мы рады представить специальную программу фестиваля "Золотая маска" на Okko и надеемся, что спектакли впечатлят и театралов, и кинолюбителей", - сказала Бардинцева.

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Это профессиональная награда, которая вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Лауреаты основных номинаций премии определяются на фестивале "Золотая маска". В конкурсной программе 2020 года было заявлено 62 театра из 21 российского города. Однако в этом году в связи с мерами безопасности из-за новой коронавирусной инфекции смотр был отменен. 26-я по счету церемония награждения лауреатов была запланирована на 15 апреля 2020 года в киноконцертном зале "Зарядье".