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Распространение коронавируса нового типа

Большой театр отменил гастроли в США в июне из-за коронавируса

Ранее были отменены гастроли во Франции

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Государственный Академический Большой театр России отменил летние гастроли балетной труппы в Вашингтоне и Чикаго из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"В июне гастроли балета Большого театра в США не состоятся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. О дальнейших изменениях гастрольных планов мы будем информировать", - сказала она.

Ранее планировалось, что в июне 2020 года балет Большого театра выступит в двух городах США - Вашингтоне и Чикаго. Большой театр до этого отменил гастроли во Франции, которые должны были пройти с 10 по 15 марта.

Теги
СШАРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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