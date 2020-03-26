Власти Карелии создадут реестр земель под разрушенными историческими зданиями в Сортавале

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 марта. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил сформировать реестр земельных участков в карельском городе на побережье Ладожского озера Сортавале. Здесь в разное время стояли исторические здания, но на сегодняшний день они не подлежат восстановлению. Такая работа необходима для сохранения единого архитектурного вида города, претендующего на статус исторического поселения федерального уровня. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"Речь идет о том, чтобы воссоздать целостную картину исторической среды города, проинвентаризировать участки, которые, возможно, в будущем предоставить под индивидуальное строительство, под размещение коммерческих объектов, но с обязательным условием придерживаться представленного в купе с земельным участком проектом", - сказала собеседница агентства.

В планах на 2020 год также уточнить список памятников, находящихся в Сортавале. Историко-культурную экспертизу пройдут 45 объектов, которые сейчас имеют статус выявленных, но не включены в специальные реестры. Для сохранения внешнего облика города восстанавливать уже утерянные памятники истории и архитектуры планируется на основе базы финских архивов, где представлены авторские проекты типичных для Сортавалы домов.

"Основная задача - это реставрация существующих объектов и воссоздание утраченных зданий путем создания реплик исторических построек на основании авторских проектов, хранящихся в архивах. Нельзя допустить, чтобы в таких местах появились постройки, не соответствующие духу Сортавалы и нарушающие облик города", - приводит слова главы Карелии пресс-служба правительства республики.

В 2019 году власти инвентаризировали все исторические здания, которые находятся в государственной собственности. По словам Алиповой, было сделано два типа расчетов: сколько средств потребуется на ремонтные работы во всех объектах или на работы только в тех постройках, которые уже имеют статус памятника культурного наследия. После того, как план действий будет уточнен, определится необходимый объем финансирования. Правительство Карелии также стимулирует владельцев исторических зданий восстанавливать внешний вид объектов, для чего предусмотрены налоговые льготы. "Собственники, которые выполняют ремонт на сумму от миллиона рублей и более, имеют право на льготы в течение трех налоговых периодов с даты подписания акта приемки работ", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Приграничный город Сортавала основан в 1632 году, в нем проживают более 18 тыс. человек. Он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем и границей с Финляндией. В разное время Сортавала входила в состав Швеции и Финляндии. В городе сохранились постройки, выполненные в самых разных архитектурных стилях: эклектика, неоромантизм, неоклассицизм, функционализм, конструктивизм и др. С февраля 2018 года Сортавала имеет статус исторического поселения регионального значения, что позволило установить особое регулирование градостроительной деятельности в историческом центре города. По данным местных властей, ежегодно посещаемость Сортавалы туристами растет на 10-15%.