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Субсидия в 13 млрд руб. покроет ущерб организаторов концертов при оптимистичном сценарии

Потери в 2,7 млрд рублей приходятся только на период прямого запрета на проведение зрелищных мероприятий, отметил продюсер Дмитрий Богачев

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Озвученная на встрече президента РФ Владимира Путина и представителей бизнес-сообщества сумма субсидии в почти 13 млрд рублей для организаторов концертов и спектаклей лишь в оптимистичном прогнозе покроет убытки из-за вынужденного простоя в период пандемии. Об этом сообщил ТАСС в четверг один из инициаторов письма президенту, продюсер, генеральный директор театральной компании "Бродвей Москва" и худрук Театра МДМ Дмитрий Богачев.

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На встрече с Путиным в четверг гендиректор национального билетного оператора "Кассир.ру" Алла Фомина обратилась к президенту от лица представителей негосударственных учреждений культуры. Они просят разрешить организаторам концертов не возвращать деньги по билетам за перенесенные концерты, предлагая зрителям посетить эти мероприятия с купленными ранее билетами в другие даты. Для полностью отмененных мероприятий они хотят увеличить до 12 месяцев срок, в течение которого организаторы могут выплатить средства за возвращенные билеты. В качестве третьей меры поддержки они попросили о финансовой помощи государства, о льготах и субсидиях негосударственному сектору отрасли. Путин обещал рассмотреть предложения представителей отрасли.

"Мы оцениваем общий годовой объем негосударственной части рынка зрелищных мероприятий России примерно в 40 млрд рублей. Исходя из текущей отмены мероприятий, а также шлейфа, связанного с общим проседанием рынка, который продлится как минимум до осени, мы предвидим, что объем рынка сократится вдвое, если не втрое. Если взять очень скромный прогноз, что рынок просядет на 30%, то получается 12,6 млрд рублей. Эту цифру мы и привели в письме", - сказал Богачев.

По словам продюсера, потери в 2,7 млрд рублей приходятся на период прямого запрета на проведение зрелищных мероприятий, который в Москве обозначен до 10 апреля. "Мы понимаем, что с большой вероятностью запрет будет продлен, то есть апрель под большим вопросом", - добавил он. Около 60% этой суммы являются невозвратными расходами организаторов: за рекламу, аренду залов и аппаратуры, выплаченные вперед гонорары артистам. Кроме того, примерно треть мероприятий, пришедшихся на карантин, не могут быть перенесены на другие даты.

"В Театре МДМ после отмены запрета мы сможем возобновить прокат спектаклей и принять зрителей в мае, июне и так далее. Мы придумали форму билета с открытой датой, на которую хотим поменять билеты на отмененные сейчас показы. Но есть случаи, когда мероприятие не может быть перенесено: артист не может в другое время или событие привязано к дате, юбилею. Организаторы не смогут предоставить обмен, и это составит примерно 500 млн рублей дефицита - фактически отсутствующих у организаторов денег, потому что они используются на оплату таких невозвратных затрат, как реклама, аренда, визы приезжим звездам", - пояснил театральный продюсер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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