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Распространение коронавируса нового типа

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

Он сыграл в таких фильмах, как "Отчаянно ищу Сьюзэн" и "Крокодил Данди"

ТАСС, 26 марта. Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа. О смерти артиста сообщил в четверг в Twitter нью-йоркский театр Playwrights Horizons.

"Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актеру, который ушел из жизни на этой неделе", - говорится в заявлении театра.

По утверждению интернет-портала TMZ, Блум умер от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Подробностей портал не приводит.

Блум родился в штате Нью-Джерси в 1950 году. Он был актером театра и кино, снимался в многосерийных фильмах. Блум появлялся в эпизодах таких сериалов, как "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) и "C.S.I.: Майами" (CSI: Miami, 2002-2012).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 69,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1049 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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