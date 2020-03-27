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Распространение коронавируса нового типа

Любимова: Минкультуры будет аккуратно корректировать кинопрокат после пандемии

Министр культуры отметила, что и без коронавируса случались ситуации, когда релизы четыре-пять раз прыгали в течение полутора лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ после стабилизации ситуации с коронавирусом будет аккуратно корректировать выход фильмов в российский прокат. Об этом в интервью ТАСС сообщила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"В последнее время рынок регулируется самостоятельно, - отметила министр. - Мы ни один релиз не перенесли, не было такого, чтобы мы не дали прокатные удостоверения. Продюсеры сами принимают решения". Любимова добавила, что теперь, когда крупные релизы передвинуты из-за коронавируса, все говорят о том, "что должна быть полная консолидация, единое решение, чтобы не было давки в тот момент, когда ситуация нормализуется".

Министр отметила, что с подобной ситуацией столкнулся весь мир. "Конечно, это будет проблемой, потому что перенеслись на неопределенные сроки американские большие картины, все началось с "Джеймса Бонда", - сказала Ольга Любимова. - Я думаю, что это будет такой очень аккуратной корректировкой". Она отметила, что и без коронавируса в РФ случались ситуации, когда релизы "четыре-пять раз прыгали в течение полутора лет".

Ранее на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Также уже несколько западных и российских релизов не вышло в прокат из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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