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Распространение коронавируса нового типа

Любимова предложила использовать затишье из-за коронавируса для съемок в музеях

Министр культуры также добавила, что освободившееся время могут по-новому использовать и кинопроизводители

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова считает, что время, когда музеи закрыты для посетителей, можно использовать для создания видеоэкскурсий и других цифровых форматов. Такое мнение она выразила в интервью ТАСС.

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"В музеях абсолютная тишина - самое время снимать экскурсии. То есть появилась возможность для пополнения виртуальных каталогов и создания всевозможных других мультимедийных форматов. Зрители смогут получить новые знания и впечатления, увидеть что-то интересное, что точно улучшит их домашний климат", - сказала она.

Любимова привела в пример Государственный Эрмитаж, который запустил серию ежедневных онлайн-трансляций из залов, с выставок, с Дворцовой площади. "Расписание онлайн-активностей составлено пока до начала апреля, но постоянно дополняется. Все мы понимаем, что Эрмитаж - это целый мир, рассказывать о котором можно хоть бесконечно", - отметила министр.

По ее словам, на первую пятерку самых популярных музеев - Петергоф, Государственный Эрмитаж, Царское Село, Музеи Кремля, Государственную Третьяковскую галерею - в год приходилось более 20 млн посетителей. Она вспомнила, как их руководители говорили, что невозможно в один выходной день и принимать огромный поток людей, и записывать виртуальные экскурсии.

Любимова также добавила, что освободившееся время могут по-новому использовать и кинопроизводители. "Многие из кинокомпаний собирались снимать через год, и сейчас как раз время предподготовки, кастинга, выбора локации. Достаточно времени для этого", - считает глава ведомства.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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