"ВКонтакте" покажет спектакли 12 театров

"ВКонтакте" 27 марта в честь Международного дня театра покажет прямые эфиры и записи спектаклей 12 театров. Увидеть их можно в тематическом разделе видео "Смотрим дома" и в официальных сообществах участников акции, говорится в сообщении социальной сети.
В День театра можно будет посмотреть:
- "Современник" - "Шагает солнце по бульварам" и "Загадочное ночное убийство собаки";
- Московский академический театр имени Вл. Маяковского - "Москва. Дословно";
- "Ленком" - "Сны господина де Мольера…";
- Государственный академический Малый театр - "Дети Ванюшина";
- Театр имени Евгения Вахтангова - "Гроза";
- Центр имени Вс. Мейерхольда - "Саша, вынеси мусор";
- Театр на Таганке - "Lё Тартюф";
- Электротеатр Станиславский - "Проза";
- Проект журнала "Театр" - "Кармен";
- Пермский театр оперы и балета - "Фаэтон";
- Театр-фестиваль "Балтийский дом" - "Анна Каренина";
- Гала-концерт, посвященный открытию Мариинского-2.
Некоторые записи трансляций останутся доступны в сообществах театров. За расписанием можно следить в сообществе медиапроекта "Фокус".