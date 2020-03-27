"ВКонтакте" покажет спектакли 12 театров

"ВКонтакте" 27 марта в честь Международного дня театра покажет прямые эфиры и записи спектаклей 12 театров. Увидеть их можно в тематическом разделе видео "Смотрим дома" и в официальных сообществах участников акции, говорится в сообщении социальной сети.

В День театра можно будет посмотреть:

"Современник" - "Шагает солнце по бульварам" и "Загадочное ночное убийство собаки";

- "Шагает солнце по бульварам" и "Загадочное ночное убийство собаки"; Московский академический театр имени Вл. Маяковского - "Москва. Дословно";

- "Москва. Дословно"; "Ленком" - "Сны господина де Мольера…";

- "Сны господина де Мольера…"; Государственный академический Малый театр - "Дети Ванюшина";

- "Дети Ванюшина"; Театр имени Евгения Вахтангова - "Гроза";

- "Гроза"; Центр имени Вс. Мейерхольда - "Саша, вынеси мусор";

- "Саша, вынеси мусор"; Театр на Таганке - "Lё Тартюф";

- "Lё Тартюф"; Электротеатр Станиславский - "Проза";

- "Проза"; Проект журнала "Театр" - "Кармен";

- "Кармен"; Пермский театр оперы и балета - "Фаэтон";

- "Фаэтон"; Театр-фестиваль "Балтийский дом" - "Анна Каренина";

- "Анна Каренина"; Гала-концерт, посвященный открытию Мариинского-2.

Некоторые записи трансляций останутся доступны в сообществах театров. За расписанием можно следить в сообществе медиапроекта "Фокус".