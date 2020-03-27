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"ВКонтакте" покажет спектакли 12 театров

В акции примут участие "Современник", Театр на Таганке, "Ленком" и другие

"ВКонтакте" 27 марта в честь Международного дня театра покажет прямые эфиры и записи спектаклей 12 театров. Увидеть их можно в тематическом разделе видео "Смотрим дома" и в официальных сообществах участников акции, говорится в сообщении социальной сети.

В День театра можно будет посмотреть:

  • "Современник" - "Шагает солнце по бульварам" и "Загадочное ночное убийство собаки";
  • Московский академический театр имени Вл. Маяковского - "Москва. Дословно";
  • "Ленком" - "Сны господина де Мольера…";
  • Государственный академический Малый театр - "Дети Ванюшина";
  • Театр имени Евгения Вахтангова - "Гроза";
  • Центр имени Вс. Мейерхольда - "Саша, вынеси мусор";
  • Театр на Таганке - "Lё Тартюф";
  • Электротеатр Станиславский - "Проза";
  • Проект журнала "Театр" - "Кармен";
  • Пермский театр оперы и балета - "Фаэтон";
  • Театр-фестиваль "Балтийский дом" - "Анна Каренина";
  • Гала-концерт, посвященный открытию Мариинского-2.

Некоторые записи трансляций останутся доступны в сообществах театров. За расписанием можно следить в сообществе медиапроекта "Фокус".

Теги
Россия
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