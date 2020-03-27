Александринский театр не допустит "обвала в зарплатах" для своего коллектива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге не допустит "обвала в зарплатах" для своих сотрудников на фоне вынужденного закрытия для публики из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в пятницу художественный руководитель Национального драматического театра России - Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"Мы приняли решение - из своих внутренних резервов мы платим всем зарплату. Дальше будем смотреть по факту, сейчас ничего нельзя предположить. Затянем ремень, будем сокращаться, я не исключаю этого, конечно. Но никакого обвала в зарплатах мы не допустим, все социальные выплаты и помощь мы будем держать", - сказал Фокин, добавив, что в сложившихся условиях театр надеется на помощь со стороны государства.

Сейчас, по его словам, часть сотрудников театра работает удаленно, но при этом, согласно решению руководства, получает полный оклад. "Конечно, есть некоторые по необходимости сокращения пребывания на рабочем месте людей, но это нормально", - сказал худрук. Коллектив также продолжает репетиции, в том числе новых спектаклей и интернет-трансляций.

Говоря о потерях театра на фоне закрытия для зрителей, Фокин назвал их значительными. "Мы теряем доходы, потому что у нас на основной сцене при 950 местах были всегда почти аншлаги - 93-94% аншлагов - мы это все теряем. Мы теряем очень выгодные для нас аренды, связанные с балетными спектаклями. Форумы все у нас отменились в Петербурге, а, как правило, культурная программа проходила на сцене нашего театра", - рассказал он.

Кроме того, театру пришлось отменить большинство гастролей - как российских, так и зарубежных. "Гастроли по стране - остался только один город Ханты-Мансийск, который мы для себя оставили в июне, потому что для это нас приоритетно. Но мы отменили гастроли в Пензу, Сербию, Францию, Венгрию. А это тоже гонорары", - пояснил Фокин.

О ситуации в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга на фоне ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности в городе 13 марта. Прекращен доступ посетителей в театры, музеи, выставочные залы, зоопарки, концертные залы и кинотеатры. Федеральные учреждения культуры, в том числе Русский музей, Государственный Эрмитаж, Мариинский театр и другие также объявили о временном прекращении приема посетителей в соответствии с приказом Минкультуры РФ. Гражданам старше 65 лет рекомендуется не посещать общественные места в Петербурге.

По последним данным, в Петербурге с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 22 человека. Всего в стационаре инфекционной больницы им. Боткина с признаками ОРВИ находится 330 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 16 детей старше 5 лет.