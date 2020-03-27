Денис Агаронов назначен врио главы департамента кинематографии Минкультуры

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Денис Агаронов стал временно исполняющим обязанности главы Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Денис Агаронов назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, - отметили в пресс-службе. - Соответствующий приказ подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой". Любимова занимала пост главы департамента до назначения на пост министра 21 января 2020 года.

Денис Агаронов родился 22 апреля 1983 года, окончил МГИМО по специальности "юриспруденция". С 2018 года принимал участие в работе Проектного офиса Правительства Российской Федерации в должности заместителя директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС. Также он работал в Министерстве экономического развития РФ.

Кроме того, он занимался проблемами авторского и смежных прав, возглавляя отдел контроля за использованием результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций Россвязьохранкультуры. Агаронов - член экспертного Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Комитете Государственной Думы РФ по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В структуру департамента, в частности, входят отдел государственной поддержки производства, продвижения и проката игровых национальных фильмов отдел взаимодействия с организациями кинематографии и другие.

Как говорится на сайте Минкультуры, департамент отвечает за подготовку предложений по стратегическим направлениям государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии. Также он занимается государственным финансированием производства и проката национальных фильмов, их продвижением на международные кинофестивали, выдачей прокатных удостоверений на фильмы, планирующиеся к выходу на киноэкраны на территории РФ.