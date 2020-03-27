Худрук Александринки предложил возродить "золотой фонд" записей постановок театров России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Национального драматического театра России - Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин предложил возродить "золотой фонд" записей постановок российских театров и включить в него лучшие спектакли, появившиеся за последние годы. Эту идею он высказал в пятницу в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мне кажется, что, действительно, если бы театры могли выделить наиболее значимые, с их точки зрения, постановки, эксперты бы определили их как лучшие, и их мы бы сняли на будущее, и сняли бы не просто технически, а художественно - это опять было бы возвращение некоего "золотого фонда", который мы потеряли", - сказал Фокин.

Худрук отметил, что этот "золотой фонд" не пополнялся новыми премьерами на протяжении последних лет. "Мы потеряли вкус к созданию "золотого фонда" наших спектаклей - то, что было раньше, потеряли в силу разных причин в последние годы. Есть спектакли старые, которые мы снимали 10-15 лет назад - я беру такие значимые премьеры", - сказал он.

К идее возрождения такого "золотого фонда", по его мнению, подталкивает сложившаяся обстановка с закрытием театров для зрителей на фоне угрозы распространения коронавируса, когда многие учреждения переносят свои творческие проекты в онлайн-формат. "Как раз нынешняя ситуация нам сигнализирует о том, что нам надо возвращаться к этой истории, потом что это пригодится, потому что если бы у нас были художественно качественные спектакли, мы могли бы их тоже показывать сегодня", - отметил он. Кроме того, по его мнению, это позволит зафиксировать для будущих поколений мастеров, артистов, достижения российских театров и саму эпоху.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.