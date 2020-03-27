Фонд кино откроет в апреле прием заявок на поддержку фильмов в прокате

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фонд кино в апреле будет принимать заявки от кинопроизводителей на поддержку отечественных проектов в прокате с конца весны до начала осени 2020 года, сообщается на сайте организации.

"Установлены сроки приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов во II и III кварталах 2020 года с 13 по 24 апреля 2020 года до 18:00", - говорится в сообщении.

Ранее Фонд кино продлил сроки подачи заявок на финансирование проектов. Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства будут приниматься до 14 мая, от иных организаций кинематографии - до 18 мая.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.