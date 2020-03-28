Балет "Лебединое озеро" за сутки набрал более 1 млн просмотров на YouTube

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Балет "Лебединое озеро", запись которого Большой театр разместил 27 марта на канале в YouTube, за сутки посмотрели более 1 млн человек. На данный момент постановка находится на шестом месте в "трендах".

27 марта, в Международный день театра, Большой впервые в истории начал серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей "золотого фонда" на своем официальном YouTube-канале. Первым зрителям стал доступен балет "Лебединое озеро" в редакции Юрия Григоровича.

Всего в период с 27 марта по 10 апреля театр покажет зрителям по всему миру шесть спектаклей: оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Спектакли будут начинаться в 19:00 по московскому времени.

Как ранее заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, новый формат поможет артистам не терять связь с аудиторией и даже в такой "непростой ситуации, в которой оказалась наша страна", будет дарить людям позитивные эмоции.