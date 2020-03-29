Умер писатель Юрий Бондарев

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.

"Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала она.

Последнее интервью

15 марта Юрий Васильевич отметил 96-летие. А в преддверии ответил на несколько вопросов ТАСС. Он очень ждал 75-летие Великой Победы, отмечал, что 9 мая всегда встречает со смешанными чувствами. "Как праздновать Победу? Грустно или радостно? Для меня в этот день оба чувства неотделимы, но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!" - отмечал писатель. - Жертвы были не напрасны, мы помним о них "со слезами на глазах", они рядом <...> Не ради слез, а ради наших улыбок стали они и положили они свои юные жизни на защиту Отечества как воины - гордые, смелые, храбрые, бессмертные".

Рассуждая об исторической памяти, Бондарев отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны. Он также указал на опасность разрыва поколений. Подчеркнул, что люди не только "заблудились" в событиях военных лет, но и утратили живую нить, которая связывала их с победой дедов. По его словам, новой объединяющей силой стала акция "Бессмертный полк".

Из биографии

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в качестве добровольца занимался обустройством окопов под Смоленском. В марте 1942 года был призван на военную службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен (в конце 1942 года - под Сталинградом, в конце 1943 года - под Житомиром), принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".