Умер писатель Юрий Бондарев

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.
"Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала она.
Последнее интервью
15 марта Юрий Васильевич отметил 96-летие. А в преддверии ответил на несколько вопросов ТАСС. Он очень ждал 75-летие Великой Победы, отмечал, что 9 мая всегда встречает со смешанными чувствами. "Как праздновать Победу? Грустно или радостно? Для меня в этот день оба чувства неотделимы, но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!" - отмечал писатель. - Жертвы были не напрасны, мы помним о них "со слезами на глазах", они рядом <...> Не ради слез, а ради наших улыбок стали они и положили они свои юные жизни на защиту Отечества как воины - гордые, смелые, храбрые, бессмертные".
Рассуждая об исторической памяти, Бондарев отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны. Он также указал на опасность разрыва поколений. Подчеркнул, что люди не только "заблудились" в событиях военных лет, но и утратили живую нить, которая связывала их с победой дедов. По его словам, новой объединяющей силой стала акция "Бессмертный полк".
Из биографии
Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в качестве добровольца занимался обустройством окопов под Смоленском. В марте 1942 года был призван на военную службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен (в конце 1942 года - под Сталинградом, в конце 1943 года - под Житомиром), принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".
В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы.
По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы, такие как "Тишина" (1963, Владимир Басов; 1992, Ольгерд Воронцов), "Освобождение" (1968-1971, Юрий Озеров), "Горячий снег" (1972, Гавриил Егиазаров), "Берег" (1983, Александр Алов и Владимир Наумов), "Батальоны просят огня" (1985, Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), "Выбор" (1987, Владимир Наумов).
Бондарев - Герой Социалистического Труда (1984), награжден орденами Ленина, "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Лауреат Ленинской и Государственной премий.
В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду. В телеграмме, направленной президенту РФ Борису Ельцину, он отметил, что "это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны".
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