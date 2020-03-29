"Союзмультфильм" создал ролики о правильном поведении во время пандемии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Кинокомпания "Союзмультфильм" создала серию анимационных роликов о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье в условиях распространения коронавируса. В главных ролях герои мультфильма "Простоквашино", Карлсон, Винни-Пух и другие, сообщает пресс-служба компании.

"Союзмультфильм" создал серию специальных мини-роликов и плакатов, в которых герои популярных мультфильмов рассказывают о правилах поведения во время эпидемии. Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои "Простоквашино" и "Оранжевой коровы" рассказывают о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анимационные ролики размещены на официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.