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Распространение коронавируса нового типа

"Союзмультфильм" создал ролики о правильном поведении во время пандемии

Герои мультфильмов рассказывают о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Кинокомпания "Союзмультфильм" создала серию анимационных роликов о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье в условиях распространения коронавируса. В главных ролях герои мультфильма "Простоквашино", Карлсон, Винни-Пух и другие, сообщает пресс-служба компании.

"Союзмультфильм" создал серию специальных мини-роликов и плакатов, в которых герои популярных мультфильмов рассказывают о правилах поведения во время эпидемии. Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои "Простоквашино" и "Оранжевой коровы" рассказывают о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анимационные ролики размещены на официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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