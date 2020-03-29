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Распространение коронавируса нового типа

Древнейшая крепость Дербента приглашает на первую онлайн-экскурсию

Все желающие могут посмотреть на канале музея-заповедника в YouTube трехминутный фильм-выставку "История Дербента в живописных полотнах"

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, в который входит древнейшая крепость Нарын-Кала, после временного закрытия для посетителей из-за коронавируса организовал первую онлайн-экскурсию на канале в YouTube. Об этом сообщила пресс-служба музея на своем канале.

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Все отделы музея-заповедника, включая архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала", с 30 марта по 3 апреля закрыты для посетителей.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приостановлены внутримузейные экскурсии и выставки. Сегодня мы проводим выставку без вас. В каждой ситуации нужно находить что-то положительное. Вы можете удобно расположиться на диване с чашкой чая и кофе и посмотреть нашу выставку", - говорится в сообщении.

Дербентский музей-заповедник представил трехминутный фильм-выставку "История Дербента в живописных полотнах", где рассказывается о самой крепости и о картинах в музее.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанРаспространение коронавируса нового типа
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