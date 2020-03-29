Худрук филармонии Петербурга выразил соболезнования родным композитора Пендерецкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии, народный артист СССР Юрий Темирканов выразил в воскресенье глубокие соболезнования по случаю смерти Кшиштофа Пендерецкого. В послании, адресованном его вдове Эльжбете Пендерецкой, он назвал польского музыканта "одним из крупнейших композиторов современности" и своим другом.

Пендерецкий умер в воскресенье на 87-м году жизни.

"Дорожу тем, что мне выпало счастье неоднократно встречаться и общаться с ним. Отныне и навсегда эти встречи в моей памяти. Искренне скорблю вместе с вами. Желаю вам душевных сил и мужества перенести тяжелое время утраты", - говорится в соболезновании петербургского маэстро.

Кшиштоф Пендерецкий в течение многих десятилетий был творческим другом Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, регулярно выступал здесь как композитор и как дирижер. Неизменно он готовил свои программы с Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии, музыканты которого относились к польскому маэстро с огромным пиететом. Здесь на авторских вечерах прошли российские премьеры многих сочинений композитора, в том числе - его Польского реквиема.

Осенью 2019 года Кшиштоф Пендерецкий принял приглашение открыть в большом зале филармонии юбилейный Бетховенский цикл концертов. Однако эта встреча, запланированная на октябрь, не состоялась из-за болезни композитора.