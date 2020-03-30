Нерабочая неделя будет особенно насыщенна для программы "Большие гастроли онлайн"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Начинающаяся в понедельник нерабочая неделя, объявленная указом президента РФ Владимира Путина, чтобы снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, станет особенно активной для программы "Большие гастроли онлайн". Виртуальный тур, который продлится с 30 марта по 5 апреля, включит показы спектаклей из Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска, Иванова, Оренбурга, Саратова и Липецка, сообщили ТАСС в пресс-службе "Больших гастролей".

"Ежедневно россияне могут бесплатно увидеть спектакли всей России - от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки", - отметила собеседница агентства. Она уточнила, что онлайн-трансляции видеозаписей постановок региональных и ведущих российских театров идут на сайте, на канале YouTube и в соцсетях проекта "Большие гастроли". Кроме того, на сайте БольшиеГастроли.ру в рубрике "Онлайн" представлена подборка актуальных ссылок на все онлайн-проекты театров России и мира.

В пресс-службе проекта напомнили, что интернет-показы запустил Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Минкульта РФ, когда его театральная программа "Большие гастроли" перешла в режим онлайн по причине введения по всей стране повышенных мер безопасности и закрытия театров из-за коронавирусного карантина. "Большие гастроли онлайн" начались 27 марта и с тех пор ежедневно собирают на своих онлайн-каналах сотни тысяч зрителей.

По словам генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елены Булуковой, организована информационная поддержка всем театральным онлайн-проектам, при этом особое внимание уделено региональным театрам. "Мы хотим, чтобы лучшее, что создано театральными коллективами, пришло в каждый дом. И если даже театральные залы по всей стране сейчас временно опустели, то благодаря онлайн-вещанию театралов становится больше, чем когда-либо раньше", - заявила Булукова, которую процитировали в пресс-службе проекта.

Там же проинформировали, что на каналах "Больших гастролей онлайн" уже зафиксированы десятки тысяч просмотров в течение показов "Геликон-Оперы" ("Диалоги кармелиток", режиссер Дмитрий Бертман), Малого театра ("Таланты и поклонники", режиссер Владимир Драгунов), Владимирского областного театра драмы ("Гамлет", режиссер Петр Орлов). Трансляция спектакля Хабаровского театра драмы "Широколобый" в постановке Владимира Оренова 29 марта собрала 224 тыс. зрителей только в одном канале стриминг-вещания в социальной сети "Одноклассники".

Впереди недельный театральный марафон, в ходе которого покажут спектакли "Дни Турбиных" (Театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова, Санкт-Петербург), "Маленькие трагедии" (Калининградский областной драматический театр), "Покуда жива любовь" (Государственный ТЮЗ Якутии), "Капитанская дочка" (Оренбургский драматический театр им. М. Горького), "Вешние воды" (Саратовский театр оперы и балета), "Липецкая ярмарка" (Липецкий государственный театр кукол). Каждый вечер с 19:00 любой желающий может подключиться к прямому эфиру "Больших гастролей онлайн". Для этого достаточно зайти в соцсети, на канал YouTube или на сайт "Большие гастроли", рассказали в пресс-службе проекта.