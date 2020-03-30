{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нерабочая неделя будет особенно насыщенна для программы "Большие гастроли онлайн"

Каждый день россияне смогут смотреть онлайн-трансляции спектаклей на сайте, YouTube-канале и в социальных сетях проекта

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Начинающаяся в понедельник нерабочая неделя, объявленная указом президента РФ Владимира Путина, чтобы снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, станет особенно активной для программы "Большие гастроли онлайн". Виртуальный тур, который продлится с 30 марта по 5 апреля, включит показы спектаклей из Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска, Иванова, Оренбурга, Саратова и Липецка, сообщили ТАСС в пресс-службе "Больших гастролей".

"Ежедневно россияне могут бесплатно увидеть спектакли всей России - от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки", - отметила собеседница агентства. Она уточнила, что онлайн-трансляции видеозаписей постановок региональных и ведущих российских театров идут на сайте, на канале YouTube и в соцсетях проекта "Большие гастроли". Кроме того, на сайте БольшиеГастроли.ру в рубрике "Онлайн" представлена подборка актуальных ссылок на все онлайн-проекты театров России и мира.

В пресс-службе проекта напомнили, что интернет-показы запустил Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Минкульта РФ, когда его театральная программа "Большие гастроли" перешла в режим онлайн по причине введения по всей стране повышенных мер безопасности и закрытия театров из-за коронавирусного карантина. "Большие гастроли онлайн" начались 27 марта и с тех пор ежедневно собирают на своих онлайн-каналах сотни тысяч зрителей.

По словам генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елены Булуковой, организована информационная поддержка всем театральным онлайн-проектам, при этом особое внимание уделено региональным театрам. "Мы хотим, чтобы лучшее, что создано театральными коллективами, пришло в каждый дом. И если даже театральные залы по всей стране сейчас временно опустели, то благодаря онлайн-вещанию театралов становится больше, чем когда-либо раньше", - заявила Булукова, которую процитировали в пресс-службе проекта.

Там же проинформировали, что на каналах "Больших гастролей онлайн" уже зафиксированы десятки тысяч просмотров в течение показов "Геликон-Оперы" ("Диалоги кармелиток", режиссер Дмитрий Бертман), Малого театра ("Таланты и поклонники", режиссер Владимир Драгунов), Владимирского областного театра драмы ("Гамлет", режиссер Петр Орлов). Трансляция спектакля Хабаровского театра драмы "Широколобый" в постановке Владимира Оренова 29 марта собрала 224 тыс. зрителей только в одном канале стриминг-вещания в социальной сети "Одноклассники".

Впереди недельный театральный марафон, в ходе которого покажут спектакли "Дни Турбиных" (Театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова, Санкт-Петербург), "Маленькие трагедии" (Калининградский областной драматический театр), "Покуда жива любовь" (Государственный ТЮЗ Якутии), "Капитанская дочка" (Оренбургский драматический театр им. М. Горького), "Вешние воды" (Саратовский театр оперы и балета), "Липецкая ярмарка" (Липецкий государственный театр кукол). Каждый вечер с 19:00 любой желающий может подключиться к прямому эфиру "Больших гастролей онлайн". Для этого достаточно зайти в соцсети, на канал YouTube или на сайт "Большие гастроли", рассказали в пресс-службе проекта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: в Японии после заражения коронавирусом умер артист-комик
Кэну Симуре было 70 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС