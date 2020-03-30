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СМИ: кантри-музыкант Джо Диффи умер от осложнений коронавируса

Ему был 61 год
Джо Диффи Al Wagner/Invision/AP
Описание
Джо Диффи
© Al Wagner/Invision/AP

ТАСС, 30 марта. Американский кантри-исполнитель, обладатель премии Grammy Джо Диффи умер из-за коронавируса в возрасте 61 года. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety.

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"Легенда кантри-музыки Джо Диффи ушел из жизни сегодня - в воскресенье, 29 марта - от осложнений коронавируса", - приводит издание слова представителя музыканта.

По данным Variety, Диффи был наиболее популярен в 1990-е годы. В этот период более 20 его песен оказывались в десятке главных кантри-хитов.

Артист записал 13 альбомов, из которых два получили статус платиновых, еще два - золотых. Композиция Same Old Train, в записи которой, кроме Диффи, поучаствовали еще несколько исполнителей, была удостоена премии "Грэмми" за лучшее совместное кантри-исполнение с вокалом.

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