Кинопроизводители рассказали о ситуации в отрасли на фоне коронавируса

Руководители студий сообщили, что производство многих фильмов было остановлено или переведено на удаленный формат, а специалисты временно остаются без работы, поскольку новые проекты не запускаются

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса привела к приостановке процесса кинопроизводства по всему миру, исключением не стали российские кинокомпании, многие из которых получили поддержку Минкультуры на создание фильмов. Опрошенные ТАСС руководители студий рассказали о том, производство каких проектов пришлось остановить из-за пандемии и чем текущее положение вещей грозит отечественной киноиндустрии. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала ТАСС в интервью, что ведомство будет учитывать ситуацию с коронавирусом в случае, если кинокомпании, уже получившие государственную поддержку от Минкультуры или Фонда кино, не смогут запустить производство фильмов в срок. Она отметила, что после стабилизации обстановки министерство будет аккуратно корректировать выход фильмов в российский прокат. Киноотрасль потеряет год Как рассказал ТАСС руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, производство фильмов студии было остановлено или переведено на удаленный формат. "Картину "Крошка" мы остановили, потому что невозможно работать. Пока перенесли на осень. С производством мультфильма "Барбоскины на даче" сейчас происходит тяжелый, сложно организованный, дорогостоящий переход на удаленку. Это дорогостоящая работа, изнуряющие темпы производства", - отметил он.

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По мнению главы "СТВ", после карантина плотность кинопремьер возрастет, однако у производителей останется не так много времени для продолжения кинопроцесса - киносезон в России и без того короткий. "Мало фильмов снимается зимой по понятным причинам: темно, короткий световой день, не так много историй пишется под зиму. Порядка ста фильмов и еще большее количество сериалов не будет запущено. Мы теряем год", - пояснил Сельянов. Как рассказала ТАСС глава кинокомпании "Пан - атлантик студио" Екатерина Филиппова, им пришлось заморозить, в частности, дебютный проект Тамары Дондурей "Рядом", получивший поддержку Минкультуры, и перенести сроки производства некоторых международных проектов. "Например, фильмы, которые мы делаем с Грузией, - "Джонжоли" режиссера Оксаны Бычковой и "Венеция" Русудан Чкония - совместное производство Грузии, Швейцарии, России. Сейчас мы получаем официальные бумаги от партнеров из Грузии и других стран, все обязательства по ранее заключенным договорам отодвигаются на срок завершения карантина", - пояснила она. Гендиректор творческой студии "Стелла" и студии "ВГИК-Дебют" Федор Попов сообщил ТАСС, что сложившаяся ситуация сильно замедляет процесс работы. Сейчас в разработке компаний находится четыре проекта: два в стадии постпродакшн и два - в производстве. "Один проект - четырехсерийная версия фильма "Коридор бессмертия". Она закончена, смонтирована, сейчас идет работа, связанная с технологиями. Здесь не уйдешь от зависимости от производственной базы. Второй проект называется "Чупакабра", он тоже в постпродакшн. С ним сроки полегче, но возникает опасность задержек. Есть обязательства перед Минкультуры сдать вовремя", - пояснил собеседник агентства. По словам продюсера, летом планировалось начать съемки фильмов "Шинед О’Коннор" и "Смерти нет", но из-за перехода на удаленную работу появляются сложности с проведением кастинга и выбором натуры. "У нас реальный просто сроки по всем четырем проектам могут сильно увеличиться", - пояснил он. Перенос проката Руководитель студии "Рок" Алексей Учитель в беседе с ТАСС отметил, что главным проектом, на прокат которого рассчитывала компания в этом году, была спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя о жизни известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли. Премьера была запланирована на середину апреля, но из-за сложившейся ситуации ее, вероятнее всего, придется перенести.

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"На данный момент все зависит от развития ситуации с коронавирусом. Уже практически закрыты все кинотеатры. Выпускать картину, интерес к которой был большой, сейчас бессмысленно и может привести только к огромным потерям", - пояснил собеседник агентства. Он рассказал, что почти готовы два дебютных проекта - "Сентенция" Дмитрия Рудакова о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова в доме престарелых и лирическая история взросления "Китобой" Филиппа Юрьева, съемки которого проходили на Чукотке. Обе ленты планируется показать на фестивалях. По словам Учителя, "Китобой" создавался совместно с Бельгией и Польшей. В этих странах проходят основные работы по постпродакшену, что влечет за собой определенные сложности. "Теперь режиссер и оператор не могут вылететь на цветокоррекцию, например, или перезапись. Непростая ситуация, но пока удается справляться на расстоянии", - поделился он. Также студия ведет работу над фильмом "Цой", режиссером выступает сам Алексей Учитель. Главным героем картины станет водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Виктора Цоя. В силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Как рассказал режиссер, прокат фильма, который сейчас находится на этапе постпродакшена, был намечен на октябрь, но, возможно, его тоже перенесут. "У нас были большие планы и на этот год. Дебютная картина "Земун" Эдуарда Жолнина. Она должна сниматься в августе-сентябре в Воронежской области. Надеемся, что еще сможем это сделать. Масштабный проект "Пальмира" - картина, которая рассказывает о событиях в Сирии, с очень интересным сценарием Арифа Алиева. Режиссер Андрей Кравчук приступил к подготовительному периоду. Пока работаем. Посмотрим, как будут складываться события", - добавил собеседник агентства. Готовится также к производству фильм "Летучий корабль", съемки планируются в конце года. По мнению Учителя, нынешняя обстановка отрицательно отразится на кинопроцессе: многие релизы сдвигаются на более поздний срок, что в будущем может создать "определенный хаос" в прокате, а перенос съемок приведет к тому, что в этом году получится произвести меньшее количество фильмов. "И ничего хорошего для российской киноиндустрии в этом нет", - заключил собеседник агентства. Сокращение вакансий Ситуация с распространением коронавируса повлияет на количество вакансий в киноотрасли, специалисты временно останутся без работы, поскольку новые проекты не запускаются, такое мнение в беседе с ТАСС выразил продюсер Сергей Сельянов.

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