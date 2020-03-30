Художники, актеры и музыканты запустили флешмоб #homeartchallenge

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские актеры, художники и музыканты запустили флешмоб #homeartchallenge, в рамках которого предлагают исполнять отрывки из любимых произведений и показывать свои картины и этюды. К акции уже присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова и другие деятели культуры.

"Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, это ужасно, мне кажется, что в любые времена искусство должно быть в наших душах - должна звучать музыка, поэзия, мы должны любить литературу. В создавшейся ситуации очень сложно прогнозировать, что будет дальше, но очень бы хотелось, чтобы мы нашли пути взаимодействия - артисты и зрители", - обратилась к своим подписчикам в Instagram актриса Ольга Кабо. Она прочитала стихотворение Анны Ахматовой "То пятое время года…"

Актриса Екатерина Волкова поддержала акцию и прочитала стихотворение, написанное ею во время самоизоляции. Актер Вячеслав Манучаров выбрал для участия в акции стихотворение поэта Серебряного века Саши Черного. Он передал эстафету артистам Елизавете Боярской, Сергею Бурунову и другим. Также в #homeartchallenge принял участие телеведущий Эрнест Мацкявичюс - он прочитал эссе, которое написал 10 лет назад к книге отца "Преодоление".

Художники в рамках акции предлагают делиться видами из окон домов и мастерских. "Приглашаем присоединиться к акции "Вид из окна". В условиях самоизоляции мы вынуждены находиться дома или уединяться в мастерской. Давайте вспомним, что в творчестве многих поколений художников прослеживается глубокая и интересная тема - вид из окна, фактически это бескрайний простор для творчества, ведь понятие "окно" всегда истолковывалось как философский символ", - говорится на странице Союза художников России в социальной сети Facebook.

По мнению художника Андрея Дареева, "в это непростое для всего человечества время очень важно быть вместе". "Предлагаю присоединиться и написать свой вид из окна, ведь каждое окно - это целый мир и источник вдохновения - как уникален каждый дом, в котором мы живем, так и уникален каждый вид из окна, со временем он становится привычным для нас, и мы все реже обращаем внимание на мир, который за ним видим", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook и показал вид из своего окна и картину с его изображением. К акции присоединились также художники Илья Птичкин, Юлия Кузнецова, Юлия Ромадова, Елена Салтыкова и другие.

Также во флешмобе предлагают принять участие и музыкантам - исполнить отрывки из своих произведений. Одной из первых акцию поддержала певица Марта Серебрякова из Пензы - в рамках #homeartchallenge она проведет в понедельник вечером домашний онлайн-концерт.