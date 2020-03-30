Россияне рассказали, что планируют читать на карантине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россияне в период карантина планируют читать произведения Стивена Кинга, Бориса Акунина и Льва Толстого, об этом свидетельствуют данные опроса пользователей книжного сервиса MyBook, который входит в группу компаний "ЛитРес".

"Топ самых популярных писателей и книг для самоизоляции возглавляет Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой "Атлант расправил плечи", объем которой вполне реально наконец-то осилить за период карантина, - отметили в пресс-службе сервиса. - На втором месте расположился Борис Акунин с приключениями Эраста Фандорина и циклом "История Российского государства".

Третье и четвертое место досталось российской классической литературе, лидирует Лев Толстой с романом-эпопеей "Война и мир" и "Анной Карениной", следом идет произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

По данным опроса, среди зарубежной и российской современной прозы больше всего планируют читать бестселлер от Грегори Дэвида Робертса "Шантарам", роман о взрослении "Щегол" Донны Тартт и книги российской писательницы Дины Рубиной.

В список популярных также вошел "Ведьмак" Анджея Сапковского, во многом благодаря экранизации от Netflix с Генри Кавиллом в главной роли.

Авторы исследования также выяснили, что на самоизоляции что 67,6% пользователей, опрошенных MyBook, планируют не просто читать, но и делать это гораздо чаще, чем раньше, а почти 50% опрошенных собираются прочитать за период карантина более пяти книг. Только 3% респондентов отмечают, что собираются читать гораздо меньше в этот период. Останавливающими факторами называют большое количество домашних заданий в ВУЗах и школах, уход за детьми и просто "отсутствие настроения".